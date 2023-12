Das Hotel Cristina gibt es seit fast 90 Jahren

Das Hotel Cristina liegt ein wenig abseits von der Bucht von St. Aubin auf Jersey auf dem Hügel. Was es so einzigartig macht, ist der Blick – und die Ruhe.

Die Geschichte des Hotels Christina in St. Lawrance auf Jersey beginnt wie jene so vieler Hotels auf der Insel im Ärmelkanal zwischen der Normandie in Frankreich und Südengland, nämlich als Privathaus. Und wie so viele Häuser hier hatte es auch einen Namen: „The Firs“. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde schließlich in der Evening Post ab Juni 1935 die erste Saison im „The Firs Hotel, Millbrook“ bekannt gegeben. Was das Hotel damals wie heute so besonders macht: der einzigartige Blick über die Bucht von St. Aubin, die größte Bucht im Süden der Insel.

Noch heute bezaubert das Hotel Cristina mit einem gemütlich-britischen Charme, der ein bisschen an vergangene Zeiten erinnert. Im ursprünglichen Haus sind inzwischen die Bar und die Rezeption untergebracht, über die Jahrzehnte ist immer wieder angebaut worden. In einem Band folgen die Zimmer auf drei Ebenen dem Verlauf der Bucht, und praktisch alle haben diesen wunderbaren Blick. Wer keine Lust auf den Blick vom eigenen Balkon hat, kann sich auch auf die Terrasse oder ins Kaminzimmer setzen.

Das Hotel Cristina in Jersey liegt etwas oberhalb der St. Aubin’s Bucht nahe dem Hauptort St. Helier. Foto: Jana Tallevi

Zurück zu den Anfängen: kein Besuch von Jersey ohne einen Blick auf die Geschichte. Nach den ersten guten Jahren im „The Firs“ kam der Krieg und schon 1940 wurde das Hotel von der Wehrmacht in Beschlag genommen. Nach dem Krieg wechselte das Hotel immer wieder den Besitzer, so richtig konnte es an die ersten Erfolge aber nicht anknüpfen. Erst 2008, als die Familie Dolan, die eine Reihe von Hotels und Restaurants aus Jersey besitzt, das Haus übernahm, ging es wieder aufwärts. Heute hat es vier Sterne und bietet gediegenen Ferienluxus.

Hotel Cristina, Le Mont Felard, St. Lawrance, JE3 1JA, Tel.0044/1534 7580 24, E-Mail: cristina@dolanhotels.com, DZ ab 120 Euro.

