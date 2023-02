Das Hotel La Majun erinnert an die Heustadel in Südtirol

Das Hotel im Ort La Villa liegt nur wenige Schritte entfernt von den Zubringerliften zur berühmten Sellaronda in Südtirol.

Beinahe wäre ein kleines sprachliches Missgeschick passiert. Das liegt am Ladinischen, das sich von Tal zu Tal andere Bedeutungen erhalten hat. Das ahnt man ja nicht, wenn man nur für ein paar Tage in Südtirol ist und fasziniert dieser alten Sprache zuhört, die rund um das Sella-Massiv neben Italienisch und Deutsch von den Einheimischen gesprochen wird. Das Wort Majun zum Beispiel. Im Gader Tal bedeutet es Zimmer, ein paar Kilometer weiter: Heustadel.

Das Hotel La Majun liegt in La Villa. Foto: Hotel

Gut, für das Hotel La Majun wäre beides passend gewesen. Schließlich vereint es Zimmer und Heustadel, da die Architektur des Hauses an diese typischen Südtiroler Stadel angelehnt ist und ein Hotel selbstredend über Zimmer verfügt. Außen Heustadel, innen ein gepflegtes familiengeführtes Haus in der dritten Generation. Mit großen Zimmern, guter Küche und einem großen Wellness-Bereich. Das Schwimmbad ist ein großes Kinderbecken, auf das man aus dem Ruheraum einen Blick werfen kann. Passionierten Schwimmern geht das Wasser allerdings maximal bis zur Hüfte. Also besser Richtung Sauna und Whirlpool abbiegen. Das Hotel Majun liegt direkt an der Ortsstraße von La Villa, man kreuzt mit den Skistiefeln einmal ungelenk über die Straße und steht quasi schon an den Zubringerliften zur Sellaronda. Der Skitag endet dann mit einem Abenteuer, schließlich führt die Gran Risa, eine der steilsten und längsten Weltcup-Pisten, zurück nach La Villa. Entspannung? Erst wieder im Heustadel.

Hotel La Majun: Via Colz Str. 59, I-39030 La Villa - Alta Badia. Tel. 0039/0471/847174. www.lamajun.it. DZ ab 200 Euro.

