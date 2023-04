Die Therme gehört im Innviertel gleich mit zum Hotel

Luftige Zimmer mit Dampfbad: Die Therme Geinberg hat sich im Innviertel in Östereich aufs Verwöhnen spezialisiert. Sauna, Schwimmteich und eigener Butler, alles ist hier möglich.

So eine kurze Relax-Auszeit hat offensichtlich Charme. Jedenfalls ist die Therme Geinberg im Innviertel nicht nur am Wochenende gut gebucht. Wer eines der durch die großen Fenster luftig wirkenden Hotelzimmer bucht, bekommt das Verwöhnpaket dazu: Garage, Frühstück bis 12 Uhr, alle Eintritte. Noch größer ist der Verwöhnfaktor in den privaten Villen mit Butlerservice, eigener Sauna und Dampfbad sowie privatem Zugang zum Schwimmteich. Auch der Masseur kommt bei Bedarf ins Haus. So viel Luxus ist allerdings nicht für Kleingeld zu haben. Ab 350 Euro pro Person kostet die Nacht in einer der Deluxe Villen.

Ein außenbecken der Therme Geinberg Foto: Therne

Aber auch der normale Gast hat in der Therme viel Gelegenheit, sich zu verwöhnen – im Thermalbad, in einer der elf Saunen, in der Karibik-Lagune mit Salzwasser oder im luxuriösen Hamam. Die „Superquelle“ macht’s möglich: 20 Liter 90 Grad heißes Thermalwasser pro Sekunde. Da lässt sich sogar beim Heizen sparen. Das Hotel wirbt denn auch mit dem Slogan „Hier urlauben Sie grüner“. Dazu gehört natürlich auch, dass die umweltbewussten Gäste mit der Bahn anreisen können. Vom Bahnhof in Geinberg holt sie der Hotelshuttle ab. Ab da stehen die Uhren auf Verwöhnzeit. Und wer keine Lust hat, selbst auf Liegen-Suche zu gehen, kann sich seine Wunschliege reservieren lassen – das kostet je nach Platz zwischen 5 und 25 Euro.

Info Vitalhotel Therme Geinberg. Thermenplatz 1, A-4943 Geinberg, Tel. 0043/7723/8501, E-Mail reservierung@therme-geinberg.at , www.therme-geinberg.at, DZ mit HP ab 159 Euro pro Person

Lesen Sie dazu auch