Ein Belle-Epoque-Hotel im Bergell in der Schweiz

Ein Aufenthalt im Hotel Bregaglia ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Jugendstil pur, keine Heizung, aber jede Menge Romantik.

Dies ist ein Hotel für Romantiker, die mit 08/15-Unterkünften nicht viel am Hut haben. Sie werden das Bregaglia lieben, es ist Belle Epoche pur, wurde 1876 erbaut und steht im Bergell, wo die Flüsse Maira und Bondasca sich vereinigen. Gerade mal 27 Zimmer werden vermietet, und nicht jedes hat ein Badezimmer. Aber in den Nasszellen übern Flur ist alles tipptopp. Heizung gibt es nicht. Wer braucht das schon in der Sommerzeit? Die Plumeaus sind fluffig. Fehlende Investitionen erwiesen sich in diesem Haus als Glücksfall.

Die Anfänge sind sichtbar: der Schablonendruck an den Zimmerwänden, die alten Lampen, die gewundene Treppe hinauf, schmucke Eisengeländer, antike Betten, abgeliebte Chaiselongues und geraffte Vorhänge. Der gesamte Stilkatalog des Historismus ist hier vertreten. Man kriegt sein Bircher-Müsli im historischen Speisesaal und nascht hausgemachte Kastanien-Gnocchi.

Das Hotel Bregaglia von außen. Foto: Hotel

Vor der Tür hält der Postbus, mit dem kann man bis nach Italien fahren. Auch wenn der Zahn der Zeit ordentlich an der Herberge nagte, niemand hat hier neumodischen Geschmack walten lassen, nur die eine oder andere Wand kühn in Farbe getaucht. Im Bregaglia schläft Dornröschen noch und wird es auch noch eine Weile tun. Gäste mit Sinn für die alten Zeiten sind entzückt. Das Haus war schon immer ein Sommerhotel. Es öffnet Anfang Juni und schließt Ende September.

Hotel Bregaglia. Via Principale 6A, CH-7606 Promontogno/Bergell, Tel. 0041-81 822 17 77, www.hotelbregaglia.com, DZ ab 66 Franken pro Person, EZ ab 46 Franken

Lesen Sie dazu auch