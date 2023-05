Ein elegantes Hotel mitten in Stockholm

Das Kungsträdgarden ist ein ehemaliges Privathaus und ganz in Weiß, Grau und hellen Tönen gehalten. Zur Kirschblütenzeit ist es dort besonders schön.

Stockholm ist fast überall schön. Es liegt schließlich am Mälarensee, der dort in die Ostsee fließt und immer für frischen Wind und einen unendlichen Himmel sorgt. Wer im Königinnenzimmer im vierten Stock des Hotels Kungsträdgarden aufwacht, hört schon die Möwen schreien. Man ist mittendrin und doch am Wasser. Das Morgenlicht schmeichelt den puderfarbenen Wänden des Raumes.

Das Hotel Kungsträdgarden von außen Foto: Hotel

Der Lüster blitzt in der Sonne. Alle 94 Zimmer des einstigen Privathauses sind im Gustavianischen Stil getönt und eingerichtet. So sieht schwedische Eleganz aus. Als Gustavianischen Stil bezeichnet man den schwedischen Klassizismus, der sich so mancherorts in Schweden in Architektur, Design und Kunsthandwerk widerspiegelt. Er ist auf König Gustav den III. (1771-1792) zurückzuführen. Sehr apart und licht. Bevor wir zum Frühstück im Patio streben, kuscheln wir uns erst mal ins zierliche mausgraue Sofa und schauen von oben auf eine städtische Parkanlage, in der bald die Kirschblüten alles in rosigen Blütenschaum tauchen und König Karl XIII. (1748-1818) mit vier bronzenen Löwen Wache hält. Nun ist natürlich nicht jedes Zimmer im Hotel ein Königinnenzimmer. Manche sind viel kleiner. Die wenigen Einzelzimmer gleichen eher einer schmucken Koje. Einige haben einen antiken Kachelofen oder einen Kamin. Manche liegen auf der Schokoladenseite wie das Königinnenzimmer und das vom König auch. Andere zeigen zur kleinen Gasse hin. Egal. Man gönnt sich ja sonst nix.

Hotel Kungsträdgarden. Trädgardsgatan 11b, 11153 Stockholm, Tel. 0046/8/440 66 50, www.hotelkungstradgarden.se, DZ ab 190 Euro.

