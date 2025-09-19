Gut übernachten auf Mallorca: Dieses Strandhotel in Magaluf wurde mit Geschmack in die Gegenwart geholt

Kurze Auszeit auf Mallorca – klingt super. Da ist es ja auch überall schön, heißt es. Warum also nicht Magaluf? Nicht weit vom Flughafen, nicht weit von Palma und ein schöner Strand. Passt! Doch bei der Ankunft erst einmal leichtes Stutzen: Hotelhochhäuser aus den 1960er und 1970er Jahren säumen die Bucht, sieht aus, wie eine Ferienfabrik. Auch das Meliá Calviá-Beach macht da zunächst keine Ausnahme. Großer weißer Klotz direkt am Strand – und da müssen wir jetzt rein?

Helles Holz, große Fenster im Hotel in Magaluf

Ein Zimmer im Melia Beach Hotel in Calvia auf Mallorca. Foto: Hotel

Ja, müssen wir – zum Glück! Denn drinnen wird schnell deutlich, dass das Haus durch und durch renoviert und mit Geschmack in die Gegenwart geholt wurde, ohne die Vergangenheit zu verleugnen. Die Architektur ist großzügig und modern, trotzdem jedoch behaglich. Helles Holz, Marmor und große Fensterflächen bestimmen die Innenräume. In der Lobby sind Sitzecken so geschickt abgetrennt, dass es dort gemütlich ist, ohne dass die Großzügigkeit leidet.

Im Hotel Melia Calvia Beach ist jetzt alles neu

Auch die Zimmer sind in der Jetztzeit angekommen. Modern, komfortabel, aber zurückhaltend ist die Einrichtung. Der Star ist die Aussicht aufs Meer. Ein paar knorrige Pinien im Vordergrund, die Bucht von Palma und nachts auch das Lichtermeer von Magaluf. Diese Aussicht ist von fast allen Zimmern zu genießen, denn auf den zweiten Blick erschließt sich der große Gedanke hinter der vermeintlichen „Klotz-Architektur“. Alle Balkone sind schräg an der Fassade und bieten so immer mindestens einen seitlichen Meerblick, ohne dass der Gast sich den Hals verrenkt. Wie fast immer im Leben geht es also auch beim Calviá-Beach um die inneren Werte – aber auch diese grafisch gestaltete Hochhausfassade ist eigentlich ziemlich spannend.

Info: Carrer Violetes 1, 07181 Calvià, Mallorca, Spanien, Telefon: +34 971 13 15 00, www.melia.com, Doppelzimmer ab rund 120 Euro,