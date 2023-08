Ein Hotel direkt in der Stadtmitte von Aachen

Kette ist Kette, aber da weiß man, was einen erwartet. Das Motel One in Aachen besticht durch seine Lage und einige originelle Details.

Warum nicht mal Kette? Da weiß man, was einen erwartet. Das Motel One in Aachen liegt ideal, um zu Fuß die Stadt zu erkunden, am Rand der Fußgängerzone. Der spektakuläre Dom ist also nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt. Eine Runde durch den hübschen Stadtpark und schon ist man quasi da; kann auch jederzeit wiederkommen, wenn man sich an den spektakulären Mosaiken des Gotteshauses nicht sattsehen kann. Das Hotel besticht also durch: Lage, Lage, Lage!

Die Fassade des Motel One in Aachen Foto: Hotel

Das Motel One ist auch in Aachen ein Klassiker in Türkis. Die schicken Sessel, das Interieur, sogar die Hemden und Blusen der Angestellten sind auf die Hausfarbe abgestimmt. Markant in Aachen: die weite Empfangshalle mit Bar, die wegen ihrer Gin-Kollektion auch von den Aachenern rege frequentiert wird. Die Zimmer klein, praktisch, ordentlich - und natürlich auch ein wenig türkis. In Aachen beispielsweise ein Bild mit einer stilisierten Kaiserkrone. Was sonst?

Das Bad - ausnahmsweise schwarz-weiß gehalten - schick und sauber. Die Freundin mit Geschäftsreisen-Erfahrung hat eine Versorgungstasche mit Wasserkocher samt Kaffee und Tassen eingepackt, so klappt es morgens besser mit dem Wachwerden. Das Frühstück kann dazugebucht werden. Wem es jetzt aber doch zu viel Kette wird, geht einmal ums Haus herum und findet quasi auf der Rückseite des Hauses in ein nettes kleines Frühstückscafé, das Baristino. Wo ganz individuell, Shakshuka, Croissants und frischer Obstsalat serviert werden.

Motel One Aachen, Kapuzinergraben 6-10, Aachen, Tel. 0241/9138960, ab 109 Euro

Lesen Sie dazu auch