Ein Hotel in Starnberg mit Stern und Rum-Sammlung

Die Einzigartigkeit des Hotels Vier Jahreszeiten in Starnberg liegt nicht – wie man anhand des Ortsnamens vielleicht vermuten könnte – in seiner Lage. Starnberg, das klingt nach Seegrundstück. Das Vier Jahreszeiten allerdings liegt an der belebten Hauptstraße auf dem Grundstück eines Pharma-Unternehmens – doch das ist ein entscheidender Teil der pragmatischen Hotelgeschichte.

Denn erstaunlicherweise gibt es in der noblen Gegend rund um den Starnberger See kein Vier-Sterne-Hotel in dieser Größenordnung mit 122 Zimmern. Also baute die Familie Graessner selbst ein Hotel, um Geschäftspartner und Tagungsgäste beherbergen zu können. Doch längst kommen auch Urlaubsgäste in das Haus. Der See ist schließlich nur einen fünfminütigen Fußmarsch entfernt.

Das Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg liegt einen Spaziergang vom See entfernt. Foto: Doris Wegner

2014 wurde das Gourmetrestaurant Aubergine zum ersten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Seitdem hält Küchenchef Maximilian Moser den Stern mit seinen ausgefallenen Kreationen, die er als „weltoffen“ umschreibt, sich Ideen und Elemente aus fernen Ländern holt.

Seine Küche zieht dann auch die Starnberger von ihren Seegrundstücken an die Hauptstraße. Anschließend sind es dann nur wenige Schritte an die Bar, wo es laut Hotel die größte Rum-Sammlung Süddeutschlands zu verkosten gibt. Am meisten nachgefragt? Der Cocktail Corn n' Oil, bestehend aus Barbados-Rum, Limettensaft, Cointreau und würzigem Falernum-Likör. Doch Vorsicht, vielleicht gilt es noch einen fünfminütigen Fußmarsch zurück an den See zu absolvieren …

Hotel Vier Jahreszeiten, Münchner Straße 17, 82319 Starnberg, Tel. 08151/44700, www.vier-jahreszeiten-starnberg.de, DZ ab 129 Euro p. P.

