Ein Hotel in Wien voller Kunst und Kreativität

Das Altstadt Vienna widmet seine Zimmer verschiedenen Künstlern. Die schlichte Fassade lässt nicht erahnen, dass das Hotel mehr wie eine Galerie wirkt.

Wer einen Ort in Wien sucht, an dem man sich ohne Einschränkungen willkommen und aufgehoben fühlt, der wohnt im Altstadt Vienna. Im 7. Bezirk, am Spittelberg gelegen, wo sich schon zur Jahrhundertwende die Bohème wohlfühlte, hat das Boutiquehotel in einem ehrwürdigen Mietshaus Platz genommen und verbreitet Wohlfühlatmosphäre.

Von Künstlern gestaltete und schon verstorbenen Größen gewidmete Suiten und Zimmer ganz unterschiedlicher Art laden Gäste ein, ihren Favoriten nahe zu sein. Hermann Nitsch, Annie Leibovitz oder Iris Kohlweiss, um nur einige zu nennen. Matteo Thun stattete gleich eine Flucht von Zimmern im barock-erotischen Ambiente aus.

Die Fassade des Altstadt Vienna. Foto: Hotel

Davon abgesehen, dass das Haus wie eine Galerie wirkt mit den vielen Kunstschätzen der Gastgeberfamilie Wiesenthal, kann man auch ganz in die Wohnwelt von Gestaltern einsteigen, wie in die des Architekten Josef Frank, dem eine Suite gewidmet ist. Neue Gästeräume werden auch schon mal von Kreativen aus der Nachbarschaft gestaltet.

Im Altstadt Vienna wohnt man Tür an Tür mit Wienern

Mittelpunkt des Hauses ist der Salon, eine Flucht gemütlicher Zimmer mit buntstiftfarbenen Sesseln und Sofas und Blick auf Sankt Ulrich, wo man frühstücken und zur Teatime eine ofenwarme Tarte Tatin löffeln kann, immer umsorgt von ganz zauberhaften Mitarbeitern. Sommers wird die große Terrasse mit Schirmchen vor dem Street-Art-Dachgiebel eröffnet. Im Altstadt Vienna wohnt man Tür an Tür mit Wienern und vielen Gästen mit Sinn fürs Schöne.

Hotel Altstadt Vienna, Kirchengasse 41, 1070 Wien, Tel. 0043/1/52 26 666, www.altstadt.at, DZ am 179 Euro

