Ein Hotel mittendrin in Toulouse

Hinter historischen Mauern ist das schick-pragmatische Ibis Styles Hotel untergebracht. Zentraler kann man in Toulouse fast nicht wohnen.

Zentraler geht's nicht: Direkt an der Place du Capitole, da, wo das herrschaftliche Gebäude steht, das Rathaus und Theater beherbergt. Das Ibis Styles residiert in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert. Und die historische Atmosphäre ist auch trotz des modernen Designs noch spürbar. Der Slogan „offen für kreative Köpfe“ passt hier wunderbar.

Der „musikalische Kronleuchter“ über der Rezeption spielt auf den Unesco-Titel „Stadt der Musik“ an, mit dem sich Toulouse seit diesem Jahr schmücken darf. Da hängen Geige und Trompete, Saxofon und Klarinette von der Decke. Und hinter der Rezeption bauscht sich das rote Kleid der Tänzerin auf dem Foto.

Ein Zimmer im Ibis Styles in Toulouse Foto: Hotel

Die Zimmer sind groß genug, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Auch hier zieht ein Foto über dem Bett die Blicke auf sich. Rote Sessel oder ein rotes Bettpolster sorgen für freundliche Farbtupfer. Alles da, was der Städtereisende oder die Geschäftsreisende so benötigt, selbst der oft fehlende Kofferbock. Für Kleider oder Anzüge gibt’s einen Ständer mit ein paar Bügeln, für andere Utensilien ein kleines Regal. Das Frühstücksbüfett ist für französische Verhältnisse üppig bestückt und im Übernachtungspreis inbegriffen. Besonders schön sind natürlich die Zimmer mit dem Blick auf die Place du Capitole, aber auch auf den schönen Innenhof schaut man gern hinunter. Vom Lärm der quirligen Metropole dringt kaum etwas durch die gut isolierten Fenster. Doch wenn man will, ist man gleich mittendrin. Die Markthalle Victor Hugo mit ihrem gigantischen Angebot an Spezialitäten ist quasi um die Ecke.

ibis Styles Toulouse Centre Capitole, 2Rue Du Taur, 31000 Toulouse, Frankreich, https://all.accor.com/hotel/9912/index.fr.shtml, DZ ab 177 Euro

