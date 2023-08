Ein klassisches Gasthaus ein bisschen außerhalb von Konstanz

Der Gasthof Adler in Allmannsdorf hat großzügige Zimmer, bodenständige Küche und einen Trumpf fürs gute Ankommen. Nicht nur mit dem Radl ...

In Deutschland könnte man glatt Gasthof-Fan werden, weil man dort meist auf nette Menschen trifft. Oftmals auch auf Idealisten, die sich der Gastlichkeit verschrieben haben. Als Radler ist man schließlich sehr empfänglich dafür, wenn einen nach vielen anstrengenden Kilometern am Ende des Tages Gutes erwartet. So auch im Gasthaus Adler in Allmannsdorf, einem Vorort von Konstanz. Man muss ein wenig aus der Innenstadt hinausradeln, bis man am Adler ankommt und endlich ein alkoholfreies Weißbier unter schattigen Kastanien trinken kann - natürlich noch bevor die Taschen auf die Zimmer getragen werden.

Ein Zimmer im Gasthof Adler in Konstanz Foto: Doris Wegner

Über eine Holztreppe geht es dann hinauf in ein großes, sauberes Zimmer mit Holzbetten und schicker Einrichtung, da kann manches Hotel nicht mithalten. Diese Großzügigkeit hätte man hinter der ochsenblutroten Fassade nicht vermutet. Moderne Zimmer, lange Geschichte: Der Kern des Hauses ist 400 bis 500 Jahre alt. Am Abend klassische Wirtshausküche, Käsespätzle, Filetteller, Zander, Bodenständiges. Die meisten Lebensmittel aus der Bodenseeregion. Um die Kraft in den Wadeln muss man sich damit schon mal keine Sorgen machen. Und um die Räder auch nicht. Für die gibt es einen Schuppen auf der Rückseite des Hauses.

Morgens ein reichhaltiges Frühstück mit allem Drum und Dran, rührend umsorgt von Wirtin Nicole Werneth, die Wünsche abfragt und auch noch Tourentipps mit auf den Weg gibt. Soll man wirklich weiterziehen?

Gasthof Adler, Mainaustr. 161, 78464 Konstanz. Tel. 07531/9224661, www.adler-allmannsdorf.de, 154 Euro

