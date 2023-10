Ein Wohlfühl-Hotel mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte

Im alten Gutshof der Familie von Flotow gibt es seit einiger Zeit ein sehr reduziert eingerichtetes Hotel mit Spa und See vor der Haustür: Das St. Oberholz Retreat.

Was soll man sagen. Man kommt schon tiefenentspannt an. So viel Landschaft rechts und links. Seen blinken in der Ferne. Kraniche futtern die letzten Maisfelder blank, - bis eine Ansammlung historischer Gebäude inmitten der Wiesen unter uralten Bäumen auftaucht. Herzlich willkommen im Dörfchen Woldzegarten am Tangahnsee/Mecklenburgische Seenplatte auf dem ehemaligen Gutshof derer von Flotow.

Ein Hotel im alten Gutshof: das St. Oberholz Retreat. Foto: Hotel

Heute ist der einst landwirtschaftliche Betrieb aus dem 18. Jahrhundert ein Wohlfühl-Hotel mit Nebengebäuden, perfekt für den Rückzug. Wer eintritt, ist entzückt. Kein Bauernschick in dämmriger Kuschelatmosphäre, sondern modernes komfortables Mobiliar in allen Räumen, vor dem altweißen eleganten Kaminofen, im Dining Room, am Arbeitstisch, einfach überall. Die Wände auf Schlafzimmerebene sind lehmverputzt. Die in pudrige Farben getauchten Refugien Oasen der Ruhe. Überhaupt, das Farbkonzept umarmt jeden, der das Haus betritt, wie ein kostbarer Kaschmirpullover. Sahnig und sanft. Erst mal genießen. Oder gleich in den Spa, in den kleinen Pool abtauchen wie in einen grünen Waldsee, ein Treatment buchen im rosigen Ambiente? Stellt sich nur die Frage, ob nach dem Spaziergang durch die Obststreuwiesen, vor dem Abtauchen im Tangahnsee, der sich im Winter natürlich auch zum Schlittschuhlaufen eignet. Hausgäste können hier auch wunderbar zu Abend essen. Ein Ganzjahresglück, um mal loszulassen. Alles andere ausknipsen! Wegschnipsen.

St. Oberholz Retreat, Walower Str. 30, 17209 Leizen, Tel.030/55 57 85 94, www.sanktoberholz-retreat.de, DZ ab Euro 151 Euro

