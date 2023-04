Eine Salzburger Hotellegende in der Getreidegasse

Im Salzburger Hotel Blaue Gans wohnte schon Arnold Schwarzenegger. Das Haus in der Getreidegasse ist als Künstlertreff bekannt.

„A sopa Houdel houst du dou“, sagte Arnold Schwarzenegger zu Andreas Gferer, als der Junghotelier sich im Hotel Blaue Gans noch auf eine ungewisse Zukunft einrichtete. Und ein Superhotel ist die Blaue Gans geblieben. Oder sollte man besser sagen „geworden“ – dank dieses Andreas Gferer, der die wohl älteste Herberge in Salzburgs berühmter Getreidegasse zu einem Treffpunkt von Kunst, Kultur und Gastfreundschaft gemacht hat.

Das Hotel Blaue Gans in der Getreidegasse. Foto: Hotel

Viel erzählen kann Gferer über die Künstler, die ein und aus gingen. Und zum Namen „Blaue Gans“ auf dem Wirtshausschild – eigentlich ein verunglückter Fasan. Aber nicht nur die Künstler lieben das Haus, auch die Gäste aus aller Welt fühlen sich in den alten Mauern wohl, wo die Treppen noch knarzen wie in alter Zeit und dicke Mauern sich gegen den Alltagsstress draußen wappnen.

Natürlich hat hier jedes Zimmer seinen eigenen Charakter, das ließ sich bei der Bausubstanz aus dem 14. Jahrhundert gar nicht vermeiden. In allen aber trifft Zeitgeist auf Geschichte. Und wer in den verwinkelten Gängen auf Erkundungstour geht, kann an allen Ecken und Enden Kunst bewundern. Ein Brief von Alfred Kubin ist in einem Glaskasten am Eingang zum Restaurant zu sehen, zusammen mit dem Roman „Die andere Seite“ über eine Stadt, die Salzburg nachempfunden ist und in dem die Blaue Gans mehrmals erwähnt wird. Drinnen dann alte Wandmalereien, unter denen sich die regionale Küche so richtig genießen lässt.

Info: Arthotel Blaue Gans, Getreidegasse 41–45, A-5020 Salzburg, Tel. 0043/662/8424910, E-Mail: office@blauegans.at, www.blauegans.at, DZ ab 199 Euro