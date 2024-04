Familiär und stilvoll zugleich: Die Villa Rosalinda am Comer See

Alte Möbel verleihen der Villa Rosalinda in Dongo am Comer See viel Charme. Der Garten des Bed & Breakfast ist ein feiner Rückzugsort.

Abseits des geschäftigen Treibens und der Straße am nordwestlichen Ufer des Comer Sees in Dongo liegt das kleine, charmante und authentische B&B "Villa Rosalinda". Nur drei Zimmer, eine Juniorsuite und eine Wohnung stehen hier in einer Villa aus dem späten 19. Jahrhundert für Gäste zur Verfügung, auch Kinder sind willkommen.

Die freundlichen Eigentümer empfangen die Besucher stets persönlich und haben Geheimtipps rund um den Besuch am Comer See parat.

Die Villa Rosalinda hat einen wunderbaren Garten. Foto: Stefanie Hammer

Der Boden in den liebevoll eingerichteten Zimmern knarzt sympathisch unter den Füßen. Durch die Renovierung haben die Räume nichts von ihrem historischen Charme eingebüßt.

Das Frühstück mit regionalen Produkten und selbst gemachter Marmelade und Kuchen kann man bei gutem Wetter im weitläufigen und ruhigen Garten einnehmen, der umrandet von alten Stadtmauern und mit zahlreichen Pflanzen eine Attraktion für sich ist. Zu Fuß durch die angrenzenden, engen Gassen ist man in wenigen Minuten am Hafen des kleinen Örtchens, in dem man etwas weiter entfernt auch einen Strand finden kann. Auch einen Bootsverleih gibt es in Dongo. Dann kann man sich wunderbar treiben lassen auf dem Comer See, runterkommen, und dann in die Stille der Villa Rosalinda zurückkehren.





Weitere Informationen:

Adresse: Via Giobatta Scalini n° 15, 22014 Dongo (CO), bbvillarosalinda@gmail.com, https://www.villarosalinda.it/de, DZ mit Frühstück ab 120 Euro pro Nacht