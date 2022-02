Fein Übernachten in Norddeutschland: Friesen-Feeling pur im Alt-Wyk

Klein und fein: schnuckelige Ferienwohnungen und sternen-gekrönte Küche auf Föhr.

Wer auf der Insel Föhr nicht in der grünen Marsch oder in einem der quirligen Inseldörfer in der Geest wohnen möchte, zieht vielleicht nach Wyk. Wyk ist die einzige Stadt auf der nordfriesischen Insel. Klein ist sie, aber es ist immer was los. Auf einer Bank an der Promenade kann man die Nase in die Sonne halten, wenn sie mal scheint.

Wenn nicht, gibt es auch was zu gucken: Cafés, Geschäfte, ein Friesenmuseum. Winde wehn, Schiffe gehen in Wyk. Auch die Fähre aus Dagebüll auf dem Festland kommt hier an. Den Koffer rollert man leicht in die Große Straße Nummer 4, denn die zwei schnuckeligen Ferienwohnungen befinden sich in einem adretten backsteinernen Friesenhaus. Ob nun „Friesenglück“ oder „Friesenperle“, beide Domizile befinden sich direkt über Föhrs einzigem (1)-Sterne-Restaurant, dem „Alt-Wyk“. Feinschmecker sind an ihrem Ziel angekommen und fragen sich: Wie muss da erst das Frühstück sein?

Foto: Alt Wyk

Und wer will schon jeden Abend kochen wie zu Hause? Der Thüringer mit langer Schweiz-Erfahrung René Dittrich, 46, ist der Küchenchef im Unternehmen (samt Ferienwohnungen), das er mit seiner Frau Daniela, 39, seit 2011 führt. Seit bald zehn Jahren ist das „Alt Wyk“ unangefochten eine der besten Adressen auf der Insel. Die beiden Wohnungen im Puppenhaus sind sehr gemütlich. Man kann sich natürlich auch selbst versorgen im Gourmet-Quartier, muss nicht jeden Abend lecker Sternchen futtern. Wer Glück hat und nicht gerade zur Hochsaison auf die Insel kommt, der kriegt so eine Übernachtung im Haus Alt-Wyk zu dem gleichen Preis wie gerade das Vier-Gänge-Menü auf der Bel Etage.

*

