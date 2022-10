Gut Ankommen im Gasthof Köchlin in Lindau

Der Gasthof Köchlin in Lindau hat eine bodenständige Speisekarte. Gekocht wird aber mit Anspruch. Was man sich dort noch für Gäste einfallen lässt.

Das hohe Dach, die hübschen Gauben, die blauen Fensterläden mit Adler: Am Köchlin könnten schon Postkutschen Halt gemacht haben, so traditionsreich sieht das Gasthaus aus. Wir kommen mit den Fahrrädern an und sind nach dem Auf und Ab über die charmanten Hügel des Königsee-Bodensee-Radwegs happy über ein kühles Weißbier unter Kastanien. Die Räder finden im Schuppen Platz und wir im großen Biergarten. Wie gut, dass das Köchlin, das 1628 erstmals urkundlich erwähnt wurde, keine Zollstätte mehr ist.

Ein Zimmer im Köchlin. Foto: Doris Wegner

Der Zufall hat uns hierher geführt, nachdem ein Schaffner uns in Kempten samt Rädern wegen Überfüllung aus dem Zug geworfen hatte. Und nun? Also nicht ab Lindau, sondern nach Lindau radeln. N

atürlich diskutieren wir noch heftig weiter über dieses unfreiwillige und auch anstrengende Abenteuer, während wir die Speisekarte studieren und den ersten Rotwein bestellen. Dennoch: besser hätte dieser verunglückte Tag nicht enden können.

Im Gasthof Köchlin in Lindau gibt es bodenständige und regionale Küche

Die Küche bodenständig, regional, mit Anspruch. Seit zehn Jahren führt die Familie Herwig den Landgasthof, legt Wert auf Qualität der Produkte und artgerechte Tierhaltung. Lässt sich hübsche Sachen einfallen, wie den Regiomat, wo man sich im Köchlin gekochte Speisen ziehen kann, legt Zeitschriften aus für Übernachtungsgäste, die an Gepäck sparen. Und serviert in der schönen Gastube ein reichhaltiges Frühstück in vielen kleinen Gläsern, um Müll zu sparen. Wenn nur alle unfreiwilligen Abenteuer so enden könnten.

Kontakt: Köchlin, Kemptener Straße 41, 88131 Lindau, Tel. 08382/96600. www.hotel-koechlin.de, DZ 167 €

