IC-Hotel im Bahnhof Hamburg-Altona glänzt durch kurze Wege

Das IC-Hotel im Bahnhof Hamburg-Altona ist ein guter Ausgangspunkt für Stadterkundungen. Speicherstadt, der Hafen und die Elbterrasse sind schnell erreichbar.

Raus aus dem Bahnhof und rein ins Hotel - sehr praktisch, wenn man den entspannten Inselurlaub noch um ein paar Stadttage verlängern möchte. In Hamburg-Altona bleibt man sogar drin im Bahnhof, rollt den Koffer ein Gleis weiter ins IC-Hotel und hat alles, was man braucht: saubere Zimmer mit dem üblichen Standard und schallisolierte Fenster, damit Zug- oder Straßenlärm nicht stören.

Denn wer braucht in Hamburg schon heimeliges Wohngefühl im Hotel, wenn es in der Stadt so viel zu erleben gibt. Sonntag in aller Herrgottsfrüh auf den Fischmarkt – ein Ereignis, den heiseren Schoko Jonny die Tragetaschen mit Keksen und Schokolade anpreisen zu hören oder in der Großmarkthalle das früheste Rockkonzert der Hansestadt zu erleben. In zehn Minuten ist man mit dem Bus 111 dort. Wie ja überhaupt alles ganz leicht erreichbar ist von diesem Knotenpunkt mit S-Bahnen und Buslinien. Die Speicherstadt, die Reeperbahn, der Hafen, die Elbterrasse.

Hamburg-Ottensen mit trendigen Bistros liegt direkt hinter dem IC-Hotel

Gar nirgends einsteigen muss man sogar, wenn man den Stadtteil Ottensen gleich hinter dem Altonaer Bahnhof erkunden will mit kleinen Cafés, trendigen Bistros und Geschäften, in denen es nicht die 0815-Ware gibt. Aber es soll auch Menschen geben, die wollen trotzdem lieber auf dem Zimmer bleiben - runterschauen auf ein- und abfahrende Züge und träumen vom nächsten Inselurlaub.

IC-Hotel Hamburg Altona, Paul-Nevermann-Platz 17, 22765 Hamburg, Tel. 040 380340, www.hamburg-altona.intercityhotel.com, DZ ab 88 Euro

