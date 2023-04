Im Hotel "My Arbor" zwischen Baumkronen übernachten

Das Hotel "My Arbor" ist ein echtes Stück Natur. Umgeben von Bergluft, Tannengrün und Vogelzwitschern ist das südtiroler Hotel auf Stelzen eine Ruhe-Oase.

Wie es wohl ist, in einer Baumkrone zu übernachten? Zwar weit oben, mit garantiert gutem Ausblick, aber definitiv nicht komfortabel. Außer man übernachtet in einem Zimmer des Hotels "My Arbor", ein Baumhotel durch und durch. Die Suiten des Südtiroler Spa-Hotels lassen einen in Betten neben hohen Fensterfronten übernachten, mit Blick auf dichte Baumspitzen und weitem Panorama über die Dolomiten. In der Nähe des Ortes Brixen liegt "My Arbor" ruhig, umgeben von frischer Bergluft und Natur. Und innen? Schicke Zimmer, für die viele Naturmaterialien verwendet wurden.

So richtig sticht das Hotel jedoch gar nicht aus seiner Umgebung heraus. Es passt sich an – so, wie es in der Natur ja auch oft der Fall ist. Das liegt wohl auch an seiner architektonischen Außergewöhnlichkeit: dem Bau auf Stelzen, die optisch wirken wie Baumstämme.

Entspannen mit Dolomitenpanorama

"Arbor", das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Baum", was das Hotel in seinem Gesamterlebnis recht gut beschreibt. Die Lage des Hotels umgeben von den Dolomiten lädt zu Wanderungen, Radtouren oder im Winter Skifahren in den Bergen ein. Möglichkeiten zur Bewegung gibt es auch anderweitig, zum Beispiel mit Yoga am Morgen oder Schwimmen im Indoor- oder Outdoor Pool. Wer sich einfach nur entspannen möchte, kann das in dem Südtiroler Resort auch: Im Spa-Bereich oder in der Sauna. Willkommen sind erst Gäste ab 16 Jahren.

Kontakt: Leonharderstraße 26, 39042 St. Andrä [BZ], Südtirol, Italien, +39 0472 694012, info@my-arbor.com, Doppelzimmer ab 240 Euro.

