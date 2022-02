In Berlins Mitte: Das Hotel The Circus

Das Hotel The Circus ist ein echtes Stück Berlin. Bei der Generalsanierung wurde darauf geachtet dass möglichst viel aus Stadt und Region kommen. Das Gästeprogramm ist ausgeklügelt.

Das Hotel The Circus liegt mittendrin und ist doch eine Oase, wo man sich gleich willkommen fühlt an einem der belebtesten Plätze in Stadt-Mitte. Mit der Generalsanierung haben die Eigentümer einen Ort des „Best of Berlin“ geschaffen.

Fast alle Gewerke, Möbel, Essbares oder Kunststücke kommen aus Berlin oder Brandenburg oder sind von anderen umweltbewussten oder berühmten Herstellern, wie die Matratzen von Birkenstock. Dabei ist das Haus kein Souvenirshop, sondern gewissermaßen eine Hommage an die Stadt, die längst kein Flohmarkt mehr ist wie Anfang der 90er Jahre, sondern ein Schmelztiegel vieler Künste auf allerhöchstem Niveau. Man spürt, dass das Hotel von seinen Gründern geführt wird, die mit Begeisterung dahinter stehen und die es vom Hostel vor langer Zeit in ein tolles Hotel verwandelt haben.

Eingang ins Hotel The Circus in Berlin

Durch die schöne Lobby mit der Bar kommt man zu einem Wintergarten am lauschigen und rauschhaft grünen Innenhof, wo man heiße Nachmittage oder die Abend ausklingen lassen kann. Die Zimmer sind ästhetisch stilvoll. Im Zeichen der Klimaveränderung ist auch deren Temperaturregulierung nachhaltig. Lehmdecken kühlen die Räume herunter. Man kann nicht alles verraten, aber The Circus hat ein eigenes ausgeklügeltes Gästeprogramm, für den der hinter den Vorhang der Stadt gucken möchte. Das Haus ist eine echte Überraschung.

*

In dieser Rubrik stellen wir Woche für Woche Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen vor, die unsere Redaktionsmitglieder und Mitarbeiter ausprobiert haben und bemerkenswert fanden.

