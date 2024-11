In Erfurts berühmter Festung übernachten

Über den Dächern der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt haben sich Mutter Uta und Tochter Isabell Kehr einen Traum erfüllt: ein eigenes Hotel. Noch dazu eines, das vier Sterne ziert und keine Wünsche offenlässt. Und eine wechselvolle Geschichte hat.

Die Stadtfestung wurde für Schulspeisungen genutzt

Denn das Gebäude, in dem das Hotel „Das Kehrs“ auf dem Petersberg in Erfurt beheimatet ist, war bis 1914 ein Unteroffizierscasino inmitten der Zitadelle, der alten Stadtfestung Erfurts. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude in DDR-Zeiten als Großküche für Schulspeisungen genutzt, ehe man es praktisch verfallen ließ.

2017 legte dann das Mutter-Tochter-Gespann Uta und Isabell Kehr aus Erfurt Hand an und zauberte aus der ehemaligen Soldatenunterkunft ein Hotel mit 38 Zimmern. Eröffnet wurde das Hotel im Sommer 2021 – mitten in der Coronazeit. Doch die Kehrs gaben nicht auf – und ihr Durchhaltevermögen wurde belohnt. Nicht nur mit zufriedenen Gästen, sondern auch mit dem Thüringer Tourismuspreis 2021.

Die Gäste können zwischen einem Einzelzimmer mit 14 Quadratmetern bis hin zur Suite mit 130 Quadratmetern wählen, mal mit prächtigem Blick auf die Altstadt, mal mit Blick über die Zitadelle. Im Keller befinden sich Sauna- und Fitnessräume. An das Hotel angeschlossen ist das Restaurant Peberg, auf dessen Dachterrasse man nach dem Essen den Abend bei einem Cocktail oder Wein wunderbar ausklingen lassen kann.

„Das Kehrs“-Hotel auf dem Petersberg, Petersberg 18, 99084 Erfurt. Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 194 Euro.