Mit schickem WG-Charme: Das Opera Hostel in Erfurt

Das Leben ist bunt - und Erfurt auch. Viel bunter, als man nach der Thüringen-Wahl fürchten könnte. Wer der schönen, interessanten und gemütlichen Stadt (UNESCO-Weltkulturerbe seit 2023 für ihr jüdisch-mittelalterliches Erbe) eine Chance geben möchte, und das in einer bunten Reisegruppe, ist im Opera-Hostel richtig. Hostel ist nicht nur etwas für junge Leute, zumindest dieses nicht. Ein wenig jung geblieben sollte man allerdings sein, um den WG-Charme inklusive Frühstück in der großen Gemeinschaftsküche mit angeschlossenem Salon auskosten zu können.

Icon Vergrößern Das Opera Hostel liegt in einem schönen Viertel von Erfurt. Foto: Hostel Icon Schließen Schließen Das Opera Hostel liegt in einem schönen Viertel von Erfurt. Foto: Hostel

Top geeignet ist es für verlängerte Wochenenden in einer bunten Konstellation. Es gibt Einzelzimmer, Doppelzimmer, Sechsbettzimmer, ... mit und ohne Bad, sodass dort auch eine Gruppe aus Eltern mit Kind, Vater mit zwei halbwüchsigen Kindern, Singles, davon eine mit Hund, ... das Passende findet. Und das zu erschwinglichen Preisen.

Als Plus zu erwähnen sind das schöne Gründerzeitviertel drumherum, die alte Oper nebenan und der lustige Späti 50 Meter entfernt, in dem man fast immer alles bekommt. Die Zimmer sind zweckmäßig und kreativ eingerichtet, benannt nach Musikern als Hommage an die Oper nebenan. Und der Service ist sehr nett (man ist per du, ist ja schließlich ein Hostel), denn Gastfreundschaft hat hier Tradition: Das Gebäude ist seit über 100 Jahren ein Hotel.

Opera Hostel, Walkmühlstraße 13, 99084 Erfurt, info@opera-hostel.de, 0361/60131360, www.opera-hostel.de, Zweibettzimmer mit Bad 94 Euro/Nacht.