Übernachten in einem Palast mit blühendem Garten in Spanien

Die Hotelgänge sind eigentlich eine Gemäldesammlung. Im Hotel Palacio de Avilés kann man sich als Gast in frühere Glanzzeiten zurückträumen.

Der Aufgang zu dem Hotel ist mit Kunstblumen umrandet. Drinnen umfängt die Gäste die beeindruckende Atmosphäre eines herrschaftlichen Palasts aus dem 17. Jahrhundert mit viel Marmor und dunklen Möbeln, aber kombiniert mit moderner Kunst. Der Palast beherbergt eine der größten Gemäldesammlungen von Avilés, der drittgrößten Stadt von Asturien in Spanien.

Und auf dem labyrinthischen Weg in die meisten Zimmer hat man viel Gelegenheit, die Werke zu bewundern. Denn es geht in den modernen Trakt mit Blick auf den ehemaligen Klostergarten. Die Zimmer sind geräumig mit großen Fenstern und modernem Komfort. Wobei das üppige Bett mit dem leicht verschnörkelten Kopfteil an alte Palastherrlichkeit erinnert. Das gilt noch mehr für die Suiten.

Umgeben von Möbeln aus dem 19. Jahrhundert können sich die Gäste unterm Kronleuchter in frühere Glanzzeiten zurückträumen. Hier im alten Teil ist das Haus so ikonisch wie die Website verspricht. Das gilt auch für die schönen Säle und Aufenthaltsräume, die für Meetings ebenso gebucht werden können wie für Hochzeiten. Den schönsten Ausblick auf die Stadt hat man übrigens vom Turm aus, der über eine Wendeltreppe zu erreichen ist – ein geradezu erhebendes Gefühl.

Das Hotel liegt mitten in der Altstadt von Avilés

An lauen Abenden ist der blühende Garten mitten in der Stadt ein den Hotelgästen vorbehaltener Genuss. Auch der leibliche Genuss kommt nicht zu kurz. Im eleganten Restaurant und im Wintergarten kommt feine, bodenständige Küche auf den Tisch. Und das Schönste: Man ist mitten drin in der Altstadt von Avilés, wo die bunten Häuser Holzbalkone tragen und sich in den Arkaden Läden, Bars und Lokale aneinanderreihen.

Hotel Palacio de Avilés, Plaza de España 9, Avilés, Tel.0034/985/12908, www.palaciodeaviles.com, DZ mit Frühstück 150 Euro.

Lesen Sie dazu auch