Was für ein Luxus: Ein Mode-Hotel in Mailand

Das Fünf-Sterne-Hotel Portrait Milano gehört der italienischen Schuh-Dynastie Ferragamo. Alles sehr edel, und leider auch sehr teuer.

Äh – wo bitte ist das Klopapier? Eine durchaus drängende Frage, wenn die „Sitzung“ bereits läuft. Vielleicht hinter dem Metall-Türchen? Tatsächlich, da steckt die Rolle – in der Wand versenkt. Schönes Detail in den 73 Zimmern und Suiten des Fünfsterne-Luxushotels Portrait Milano, das in einem ehemaligen Bischofsseminar von 1565 residiert.

Dieser mächtige, vierstöckige Quader mit imposanten, sieben Meter hohen, Säulengängen, einem Innenhof von halber Fußballfeld-Größe, eingerahmt mit Edel-Boutiquen liegt mitten in Mailands Modeviertel. Quasi ein Muss, dieser Standort, denn das Hotel gehört der Schuh-Dynastie Ferragamo.

Gründer Salvatore ging als armer Schuster in die USA, entwarf Schuhe für Garbo, Monroe & Co, erfand den Keilabsatz. Solche Schuh-Patente hängen gerahmt in den wirklich sehr ruhigen Zimmern, die üppig möbliert sind wie Mailänder Großbürger-Wohnungen der 1970er Jahre: Viel dunkles Walnuss-Holz, Rattan, Samt und Leder, rote und weiße Flächen und Streifen, oft im Kassetten-Design, sehr symmetrisch, mit vielen Büchern in Regalen und auf Tischen - die Biographien von Salvatore und Frau Wanda quasi als Pflichtlektüre in jedem Zimmer.

Womit wir wieder zurück im Bad wären: Die Wände kompromisslos aus Marmor und XXL-Spiegeln, bergen nicht nur versteckte Klorollen, sondern auch einen Glättstab fürs Haar.

Das Restaurant – halb plüschige Bibliothek, halb sommerlicher Wintergarten – eine Wohlfühloase, der Service wirklich gut. Dennoch bleibt die Frage: Ist der High-End-Zimmerpreis in Konkurrenz zu anderen Luxushotels mit ähnlicher Lage und Ausstattung dauerhaft zu halten?

Portrait Milano, Corso Venezia, 11, 20121 Milano, DZ/F ab 1.100€, https://www.lungarnocollection.com/de/portrait-milano-hotel