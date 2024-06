Würzburg mal anders: Übernachten hinter alten Klostermauern

Das Exerzitienhaus „Himmelspforte“ liegt außerhalb der Würzburger Altstadt in einem ehemaligen Kloster. Wer eine Übernachtung fernab der herkömmlichen Hotels sucht, findet hier eine ruhige Alternative.

Abseits der Würzburger Altstadt hinter alten Klostermauern liegt das Exerzitienhaus „Himmelspforte“. Früher ein Kloster, dessen Ursprünge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, steht die Tagesstätte heute allen Besuchenden offen. Über einen idyllischen Innenhof geht es in die gläserne Eingangshalle – ein moderner Kontrast zum alten Sandsteingewölbe, das zu den Zimmern führt und noch immer klösterliche Atmosphäre ausstrahlt.

Am Frühstücksbuffet werden regionale Produkte serviert

Die Zimmer sind schlicht eingerichtet, eröffnen aber einen schönen Blick auf umliegende Weinberge und den begrünten Innenhof. Wer eine Übernachtung fernab der herkömmlichen Hotels und Airbnb-Zimmer sucht, findet hier eine nette Alternative. Die meisten der 80 Zimmer sind Einzelzimmer, damit bietet das Haus auch eine gute Schlafmöglichkeit für Alleinreisende.

Die rund 80 Zimmer sind schlicht eingerichtet. Foto: Exerzitienhaus Himmelspforte

Am Frühstücksbuffet werden regionale und nachhaltige Produkte serviert. Besonders zu empfehlen: Selbst gemachtes Knäckebrot mit Kräuterdip. Bei gutem Wetter kann man auf der Terrasse sitzen, im kleinen Garten umrahmt von alten Mauern und Bäumen lassen sich Vögel beobachten und die Ruhe genießen.

An der Alten Mainbrücke lässt sich einen Brückenschoppen trinken

In die Altstadt fährt ein Bus, schöner ist ein Spaziergang am Mainufer entlang. In einer halben Stunde ist man an der Alten Mainbrücke, von dort geht es hinauf zur Festung Marienberg. Die Aussicht von dort oben ist spektakulär, im Schloss werden auch Führungen angeboten. Danach kann man in der Würzburger Altstadt bummeln, zum Sonnenuntergang an der Alten Mainbrücke einen Brückenschoppen trinken und danach in die klösterliche Stille der Himmelspforten zurückzukehren.

Kontakt: Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustraße 42, Würzburg, www.himmelspforten.net, DZ mit Frühstück ab 120 Euro/Nacht

