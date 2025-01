Das kann man im Mitmach-Museum „explorhino“ in Aalen erleben

Mathematik? Öde! Informatik? Uncool! Naturwissenschaften? Langweilig! Technik? Zu kompliziert! Den meisten läuft bei der bloßen Erwähnung der vier MINT-Fächer ein kalter Schauer über den Rücken. Kinder und Schüler denken mit Graus an die nächste Klassenarbeit und Erwachsene erinnern sich an ihre Schulzeit und sind froh, schnöde Formeln und Gleichungen vom Hals zu haben. „Von wegen!“, möchte man da laut rufen, denn im Museum „explorhino“ in Aalen, das sich ganz dem Experimentieren gewidmet hat, kann man feststellen, dass das richtig Laune macht.

Über 120 Experimente können im „Explorhino“ ausprobiert werden

Und von diesen gibt es im „explorhino“ einige. Über 120 Experimente warten darauf, ausprobiert zu werden, auf etwa 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Wie wäre es zum Beispiel einmal damit, sein eigenes Gewicht mithilfe eines Flaschenzuges in die Höhe zu ziehen? Dass das mit einem dreifachen Flaschenzug viel besser gelingt, als mit einem einfachen, kann man dabei schnell feststellen. Und wie stark Luft sein kann, erfährt man nach einem kräftigen Schlag auf einen Trichter. Die Seifenblasenversuche machen den kleineren Besuchern besonders Spaß, die größeren können derweil ihre Reaktion testen. Ohne Vorwarnung gilt es, zwei herabfallende Stangen aufzufangen. Gar nicht so einfach!

Mitarbeiter helfen, wenn ein Versuch nicht gelingt

Wenn ein Versuch einmal nicht so gelingen mag, stehen die netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite und erklären gerne weitere Details. Eine Pyramide aus vielen Einzelteilen zusammenzusetzen, ist nämlich genau genommen gar nicht so kompliziert. Wer einmal ausprobieren will, wie man mit einem Greenscreen Filme macht, kann dies ebenfalls hier tun. Nichts bleibt graue Theorie. Und wer einmal eine Pause braucht, stattet zwischendurch dem Museumscafé einen Besuch ab.

Nach einem Tag im „explorhino“ ist jeder, ob groß oder klein, um einiges schlauer und im Idealfall ist bei dem ein oder anderen eine neue Leidenschaft für die MINT-Fächer entfacht. Dabei sind viele der Versuche für jedes Alter geeignet. Die ganz Kleinen gehen eher spielerisch an die Experimente heran und die größeren Kinder und Erwachsene können zudem erkunden, was dahintersteckt. Wer weiß, vielleicht findet hier ja ein neuer Albert Einstein Inspiration?

Weitere Information

Adresse explorhino, Beethovenstraße 12, 73430 Aalen

Öffnungzeiten Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag, Brückentage und Feiertage von 10 Uhr bis 18 Uhr

Preise Erwachsene: 10 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren: 6 Euro, Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung: frei, Familienticket 24 Euro.

Website https://www.explorhino.de/