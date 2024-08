Ein Hotel im Sarntal bietet Küchenabenteuer

Der erste Eindruck dieses versteckten Kleinods im Südtiroler Sarntal ist: viel Natur. Ein blühender Garten, in dem es sich auch an heißen Tagen gut aushalten lässt, ein Pool zum Abtauchen und darüber die Berge. Drinnen viel Holz, Stein, naturfarbene Materialien und Kunst. Man fühlt sich gleich wohl, wenn man ins Haus kommt, angekommen. Das liegt auch am freundlichen Empfang – und am Hausherrn. Gregor Wenter ist ein zugewandter Gastgeber, mit dem man gern auch auf Tour gehen kann. Und er ist ein Überzeugungstäter, was die Küche angeht.

Der Sterneküche, die Bad Schörgau einmal ausgezeichnet hat, hat er Adieu gesagt. Dafür plädiert er für „mehr Sinn in der Küche“ und hat zusammen mit dem Spitzenkoch Mattia Baroni und Wissenschaftlern LaFuga entwickelt (laboratory for future gastronomy). In diesem Labor für die Zukunft geht es darum, „Essen neu zu denken“.

Als Schlüssel für eine nachhaltige Küche wird die Fermentierung gesehen. Sie kann nicht nur dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung in Grenzen zu halten, sondern auch ganz neue Geschmacks-Erfahrungen vermitteln. Bei einer „Sinnesreise in mehreren Gängen“ können die Gäste erfahren, wie Regionalität, Zeitgeist und Fermentation zusammenkommen. Drei Gault Millau Hauben zeigen, dass das Konzept stimmt.

Nichts muss, alles darf sein, ist die Devise des Hausherrn, der sich trotz seiner Verwurzelung in der Tradition für alles Neue aufgeschlossen zeigt. Zum Beispiel im Wellness-Bereich, wo man im Holzzuber gemütlich entspannen und unter der Iyashi-Kuppel den Alltagsstress herausschwitzen kann.

Info Genießerhotel Bad Schörgau, Putzen 24, I-39058 Sarntal, Tel. 0039/0471/623048, E-Mail: info@bad-schoergau.com, www.bad-schoergau.com DZ ab 143 Euro pro Person