16 Stunden, elf Gehkilometer, ein Arbeitstag: Bleibt Politikern ein Privatleben?

Nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Spiegel stellt sich die Frage: Bleibt Berufspolitikern Zeit fürs Private? Erkundungen aus dem Alltag zweier Jungparlamentarier.

In Riechweite eines Silos, unter der schwäbischen Abendsonne, auf einem Feldweg hinter dem Pfarrdörfchen Wollbach, muss Maximilian Funke-Kaiser plötzlich Farbe bekennen. Eine Bürgerin stellt die unvermeidbare Frage: Herr Abgeordneter, für welche Trasse sind Sie denn nun?