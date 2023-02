Ganz klassisch

14.02.2023

Rezept für Rouladen in Rotweinsoße

Durch die Füllung aus Bacon, Gurken, Zwiebeln, Senf - und dem Fond, in dem die Rouladen zwei Stunden lang köcheln, erhalten sie ihr würziges Aroma.

Artikel anhören Shape

Haben Sie sich bisher nie an Rouladen rangetraut? Das ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört, findet Food-Bloggerin Julia Uehren und erklärt in fünf Schritten wie es geht.