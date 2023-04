Rezept der Woche

25.04.2023

Marinierte Lammkoteletts vom Grill

Artikel anhören Shape

Lange hat Food-Bloggerin Julia Uehren an der perfekten Marinade für ihre Lammkoteletts gefeilt. Am Ende umarmen sich in ihrem Grill-Rezept verschiedene Aromen innig - Thymian, Zimt und Limette.