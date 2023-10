10 einfache Rezepte für gruselige Snacks zu Halloween

Von herzhaft bis süß, mit und ohne Kürbis, einfache Snacks, Fingerfood und Getränke: Hier finden Sie Rezepte zum Nachbacken für die Halloween-Party Ihrer Kinder.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November steht das Fest des Grauens an: Halloween. Die Herkunft des Tages reicht bis zu den Kelten zurück. Ende Oktober haben sie die bösen Geister vertrieben.

Heute gehen Kinder in gruseligen Halloween-Kostümen wie als Hexe oder Gespenst durch die Nachbarschaft. Von Tür zu Tür fragen sie nach Süßigkeiten - ganz nach dem Motto: Süßes, sonst gibt´s Saures!

Andere Familien feiern mit ihren Kindern gruselige Halloween-Partys. Und genau für diese werden Snacks, Fingerfood oder alkoholfreie Bowle und Getränke benötigt. Doch auch ohne große Feier bereiten Sie Ihren Kindern mit unseren Rezepten zu Halloween eine Freude. Deshalb stellen wir Ihnen jetzt unsere Ideen für die Halloween-Party vor.

Einfaches, herzhaftes Fingerfood zu Halloween

Sind Kinder beim Backen dabei, muss es oft schnell gehen. Für diese beiden Klassiker benötigen Sie nicht mal ein Rezept:

Gruselige Mumien : Wiener mit Blätterteig umwickeln und aus halben Oliven oder Ähnlichem Augen aufkleben

: Wiener mit Blätterteig umwickeln und aus halben Oliven oder Ähnlichem Augen aufkleben Gefüllte Paprika: Paprikas wie einen Kürbis mit einem Messer schnitzen und mit einer Hackfleisch- oder Gemüsesoße füllen

Getränke für die Halloween-Party

Wer sich am Buffet mit Fingerfood und Snacks bedient, wird früher oder später durstig. Für die Getränke Ihrer Halloween-Party haben wir deshalb folgende Ideen:

Blutwein : einfach einen roten Saft wie Trauben-, Cranberry- oder Johannisbeersaft servieren

: einfach einen roten Saft wie Trauben-, Cranberry- oder Johannisbeersaft servieren Hexenbowle: einen Saft nach Wahl, zum Beispiel Apfelsaft, mit grüner Lebensmittelfarbe einfärben

Brownies mit Kürbis: ein süßer Snack zu Halloween

Schoko-Brownies kennt jeder – als Variante mit weißer Schokolade oder in Kombination mit Käsekuchen haben viele das amerikanische Gebäck vielleicht auch schon einmal ausprobiert. Unsere Version von Brownies mit Kürbis dürfte aber neu sein...

Schoko-Brownies mit Kürbis Foto: Antonina / stock.adobe.com

Zum Rezept für den perfekten Halloween-Snack geht´s hier.

Gruselige Geister – das Rezept zu Halloween für Kinder

Ideal zum Nachmachen mit Kindern eignet sich dieses Rezept für gruselige Bananen-Geister. Doch nicht nur der Nachwuchs wird die Gespenster lieben – das Obst gibt mit Schokolade einfach eine leckere Kombination her.

Bananen-Geister Foto: ©Kati Neudert

Lust auf das Fingerfood? Hier finden Sie Zutatenliste und Anleitung.

Halloween: Weitere Rezepte mit Kürbis

Einen Kürbis schnitzen, gehört zu Halloween dazu. Doch bei einem Kürbis bleibt es oft nicht. Wenn Sie mehrere Kinder, Nichten, Neffen oder Enkel haben, möchte jede und jeder sein eigenes Exemplar schnitzen. So kann sich schnell mal eine Menge Fruchtfleisch ansammeln. Aus diesem können Sie zum Beispiel eine leckere Suppe zubereiten. Bleibt zu viel übrig, gefriert man den Rest einfach portionsweise ein und taut ihn über die Wintermonate verteilt auf.

Doch wussten Sie schon, dass man mit Kürbissen auch backen kann?

Zu Halloween: Rezept für Apfeltorte mit Kürbis

Die Lebkuchen, die Sie für diese Torte brauchen, liegen zu Halloween schon in den Regalen und auch den benötigten Hokkaido-Kürbis findet man an jeder Ecke. Dem Nachbacken dieses Rezeptes steht also nichts mehr im Weg!

Wie Sie das Halloween-Rezept zubereiten, erfahren Sie in unserem Artikel.

Rezept für Mini-Pumpkin-Pies zu Halloween

Ob als Mitbringsel für die Kinder, für die Halloween-Party oder als saisonaler Snack zum Nachmittagskaffee: Diese kleinen, aber feinen Küchlein mit Kürbis werden jeden Kürbis-Fan begeistern!

Mini-Pumpkin-Pies sind der perfekte Snack für jede Halloween-Party! Foto: stock.adobe.com

Jetzt Mini-Pumpkin-Pies zu Halloween nachbacken!

Halloween: Rezept für Walnuss-Kuchen mit Hokkaido-Kürbis

Bei diesem Rezept für einen Walnuss-Kuchen mit Kürbis entscheiden Sie: Soll es ein klassischer, schnell angerührter Kuchen oder doch lieber eine aufwendige Torte mit Sahne oder Buttercreme werden?

Bei diesem Rezept haben Sie die Wahl zwischen Kuchen und Torte.

Rezept zu Halloween: Marmelade mit Kürbis, Apfel & Orange

Diese Marmelade ist für die kalte Jahreszeit genau richtig! Sie fragen sich jetzt vielleicht: Marmelade als Snack für die Halloween-Party? Klar doch, zum Beispiel zur Dekoration oder als Kunstblut.

Die perfekte Marmelade zu Halloween besteht aus Kürbis, Apfel und Orange. Foto: ©tbralnina - stock.adobe.com

Unser Rezept für eine Halloween-Marmelade finden Sie hier.

Übrigens: Wer noch Sprüche, Filme oder Musik für Halloween braucht, wird in unseren Artikeln fündig.