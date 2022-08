3 Rezeptideen rund um den italienischen Klassiker: Tiramisu

Tiramisu besteht aus in Kaffee getränkten Löffelbiskuits, einer Creme aus Mascarpone, Eigelb, Amaretto und Zucker sowie Kakaopulver. Mehr zu dem italienischen Dessert und Rezepte...

Sommer, Sonne, süße Leckereien: Venetien an der Adria im Nordosten Italiens ist für seine Kanäle, die Architektur und für den Karneval bekannt. Eine weitere venetische Spezialität: Tiramisu!

Oder Tiramisù, wie die Italienerinnen und Italiener sagen. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name des Desserts so viel wie "Zieh mich hoch". Er ist auf die Geschichte einer Gruppe von Skifahrern zurückzuführen, die nach einem Ausflug in die Berge in den 1950er-Jahren erschöpft in ihrem Hotel einkehrte. Eine Bäckerin aus der Nähe von Triest tischte ihnen eine selbst kreierte Süßspeise auf. Es heißt, diese solle den Sportlern Kräfte verliehen und sie am nächsten Tag den Berg hochgezogen haben.

Eine andere Theorie besagt, ein Restaurant in der Stadt Treviso habe den Klassiker zehn Jahre später erfunden und so benannt, weil der Nachtisch Gäste magisch angezogen habe. Man könnte darüber streiten, was stimmt. Doch wir machen uns lieber selbst an die Arbeit und bereiten ein Tiramisu zu.

Tipp: Tiramisu ohne Alkohol und Kaffee

Wer aus gesundheitlichen Gründen auf Alkohol und Kaffee verzichtet, gerade schwanger ist oder wem einfach kein Amaretto schmeckt, kann die beiden Getränke einfach weglassen. Damit die Biskuits nicht zu trocken sind, ein bisschen Kakaopulver mit Milch mischen und sie darin eintunken. Alternativ geht auch Orangensaft. Um den typischen Geschmack ins Tiramisu zu bringen, können Sie ein bisschen Bittermandelaroma untermischen. Diese Variante eignet sich auch hervorragend für jüngere Naschkatzen. Rohe Eier können Sie übrigens durch Sahne ersetzen.

3 Rezepte für das italienische Dessert

In einem klassischen italienischen Tiramisu dürfen folgende Zutaten nicht fehlen:

Löffelbiskuits

Kaffee

Amaretto

Mascarpone

Eigelb

Zucker

Kakaopulver

Damit es nicht langweilig wird, stellen wir hier drei besondere Varianten vor.

Tiramisu Cupcakes Foto: Leserbild

Wir backen Tiramisu-Cupcakes aus Rührteig mit Sahne

Wer Tiramisu mag, wird diese Cupcakes lieben! Die Muffins bestehen aus einem Rührteig, der gebacken und anschließend in einer Mischung aus Kaffee und Amaretto getränkt wird. Neugierig? Zum Rezept.

Apfeltiramisu Foto: © rafer76 - fotolia.com

Rezept für ein Apfeltiramisu – der Klassiker abgewandelt

Wenn es im Sommer fruchtiger sein darf, ist dieses Rezept perfekt! Hinein kommen Mascarpone, Äpfel und wahlweise Alkohol. Damit ist das Tiramisu ein Klassiker – allerdings in abgewandelter Form! Zum Rezept.

Pfirsich-Tiramisu-Torte Foto: StockFood / Castilho, Rua

Tiramisu-Torte mit Pfirsichen backen

Eine Torte mit einem Boden aus Löffelbiskuits, darüber eine Schicht Pfirsich-Creme und natürlich Mascarpone: Was wie ein Traum klingt, ist schnell zubereitet. Wie? Das erfahren Sie hier. Zum Rezept.