Osterlämmchen backen: Tipps, Tricks und 3 Rezeptideen

Lämmchen backen gehört zu Ostern. Wir verraten Tipps für die Backform, wie Sie Lämmchen richtig lagern und Rezepte für Ihr Osterlamm mit Schokolade, Eierlikör & Co.

Die Fastenzeit neigt sich dem Ende zu, Ostern rückt näher. Brunch am Ostersonntag oder Kaffee und Kuchen am Ostermontag: Jede Familie hat Traditionen rund um Rezepte, Osternest, Eiersuche & Co. Eine Sache verbindet alle: Mit den Liebsten zusammenkommen und (hoffentlich) die warme Frühlingssonne genießen.

Zu Ostern Osterlämmchen backen

Ein selbst gebackenes Lämmchen dazu schmeckt lecker und ist der Hingucker! Osterlämmchen sind ein Symbol für das Osterfest, für neues Leben und Hoffnung. Ob aus Joghurtteig, mit Nuss-Nougat-Creme oder schwarz-weiß gescheckt: Leckere Lämmer gehören zu Ostern dazu. Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker wissen allerdings: Die süßen Tierchen zu backen, hat es in sich. Schließlich möchte niemand ein geköpftes Lämmchen servieren oder im Nest verschenken.

Bevor die Gäste zum Osterfest kommen, ist eine Menge zu tun: Die Eier müssen versteckt, der Esstisch gedeckt werden. Dem selbst gebackenen Lämmchen in all dem Trubel Geduld zu schenken, ist schwierig. Wie gut, dass Sie das Gebäck vor Ostern von Ihrer To-do-Liste streichen können. Richtig gelagert, hält sich das Osterlamm zwei bis drei Tage frisch. Die Anforderungen sind einfach:

trocken

kühl

abgedeckt

Wer zu viel oder auf Vorrat gebacken hat, kann die übrigen Osterlämmchen einfrieren. Je frischer der Zustand, desto besser schmecken sie nach dem Auftauen. In der Gefriertruhe halten sich Lämmchen-Reste einige Monate.

Osterlamm mit Backform in Form bringen

Tipps fürs Lämmchenbacken

Selbst die beste Lämmchen-Backform hilft nicht, wenn Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker beim Lämmchenbacken die falsche Technik anwenden. Deshalb kommen hier drei Tipps für Ihre Osterlämmchen:

Wer mit der passenden Backform ausgestattet ist, sollte diese mit Butter einstreichen und mit Mehl bestäuben, bevor der Lämmchen-Teig hineinkommt. Bevor Sie die Form nach dem Backen vom Osterlamm lösen, muss das Lämmchen vollständig auskühlen. Falls Ihr Gebäck trotzdem in mehrere Teile bricht, können Sie diese mit Zuckerguss oder flüssiger Schokolade zusammenkleben.

Selbstgebackene Lämmchen dekorieren und verzieren

Bleibt das selbstgebackene Lämmchen am Stück, wird es meist mit Puderzucker bestreut. Zerbricht es in mehrere Teile und wird geflickt, empfiehlt sich eine Schokoladenglasur. Diese hält das Osterlamm einerseits zusammen, kaschiert andererseits die Bruchstellen. Ob weiße, Vollmilch- oder Zartbitterschokolade ist eine Frage des Geschmacks. Wer Guss aufträgt, sollte genügend verwenden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, und das Gebäck zum Trocknen auf ein Gitter stellen. So vermeiden Sie Druckstellen.

Möchten Sie ein ausgefallenes Lamm zu Ostern auftischen, können Sie es mit Lebensmittelfarbe bemalen – ähnlich wie Ostereier. Wer künstlerisch weniger begabt ist, kann Federn, Bänder, essbare Blumen und Blüten zur Dekoration nutzen. Sie können aber auch mit Zuckerschrift oder Schokolade einen Namen auf das Lämmchen zaubern. So weisen die Osterlämmer am Frühstückstisch Ihren Gästen deren Plätze zu.

Osterlämmchen Rezepte – wie vom Bäcker

Genug Theorie, kommen wir zum Backen! Das klassische Grundrezept für ein Lämmchen besteht aus einem Rührteig mit Butter, Zucker, Eiern, Mehl und Backpulver. Bei schokoladigen Varianten ergänzt die Lieblingsschokolade die Zutatenliste. Für besonders erfrischende Lämmchen wird Zitronensaft und -abrieb zum Teig hinzugegeben. Lassen Sie sich von unseren Rezeptideen für Osterlämmchen inspirieren und backen Sie Ihre eigene Version ...

Eierlikör-Osterlämmle Foto: ©AdobeStock

Rezept für ein Lämmchen mit Eierlikör

Das Eierlikör-Osterlämmchen ist perfekt für Backanfänger oder alle, bei denen es schnell und einfach gehen muss. Der Teig ist der Lämmchen-Grundteig aus fünf Zutaten, dem Eierlikör und Mandelblättchen hinzugefügt werden. In 6 Schritten backen Sie das Lämmchen mit Eierlikör nach.

Osterlamm aus saftigem Joghurtteig

Besonders saftig wird Ihr Lämmchen, wenn Sie Naturjoghurt auf der Zutatenliste ergänzen. Wir haben in diesem Rezept außerdem Vanillepudding-Pulver in den Osterlämmchen-Teig gegeben. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen. Probieren Sie das Joghurt-Lämmchen aus!

Schokoladige Osterlämmchen in zwei Farben

Dieses Osterlämmchen-Rezept ist etwas aufwendiger. Vor dem Backen wird der Teig geteilt. In den einen wird Kakao-Pulver gemischt. Nacheinander füllen Sie die Teige dann in die Lämmchen-Backform. So ist das Ergebnis nicht nur schokoladig, sondern auch zweifarbig. Überzeugen Sie sich selbst von den besonderen Osterlämmchen.