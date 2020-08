vor 37 Min.

1,2 Millionen für die Innenstadt

Schwabmünchen erhält Förderung

Die Stadt Schwabmünchen erhält aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren 2020 Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro für den Stadtkern. Dies gab die Familienministerin und Stimmkreisabgeordnete Carolina Trautner ( CSU) in einer Pressemitteilung bekannt. Sie hatte die Nachricht von ihrer Kollegin, der Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU), erhalten. „Im Programm ‚Lebendige Zentren‘ wird der Schwerpunkt auf die Bewältigung der Herausforderungen von Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen, die von Funktionsverlusten, Gebäudeleerständen und abnehmender Nutzungsvielfalt bedroht sind, gelegt“, heißt es in der Mitteilung. In diesem Jahr werden mit dem Programm der Bund-Länder-Städtebauförderung 29 Städte und Gemeinden in Schwaben mit rund 9,1 Millionen Euro von Bund und Freistaat unterstützt.

„Gerade bei dem Projekt in Schwabmünchen wird der Aspekt der Aktivierung des Zentrums honoriert. Die Stärkung des innerstädtischen Bereichs ist ein Ziel, das sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben hat“, so Trautner. (SZ)

