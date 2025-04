Fußball in Halbschuhen: Die Anfänge des Sports in Großaitingen

Mit dem Gründungsjahr 1925 war der Fußball-Sportverein (FSV) Großaitingen einer der Pioniere des Fußballspiels in der ländlichen Region. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) ist nur 25 Jahre älter und 1903 wurde die erste deutsche Meisterschaft ausgetragen. In den Gesellen- und KoIpingvereinen wurde Faustball als Mannschaftssport gespielt und das Fußballspiel war noch als „Lümmelei“ oder „englische Krankheit“ verpönt. Beeinflusst wurde die Entwicklung auch durch Heimkehrer aus englischer Kriegsgefangenschaft, die dort das Fußballspiel kennengelernt hatten. Einer von ihnen war der Großaitinger Max Hieber und so wurde bald auch in Großaitingen mit schweren, genagelten Werktagsschuhen auf abgemähten Wiesen mit provisorisch aufgestellten Toren gebolzt.

