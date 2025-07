100 Jahre Schützengau Lech-Wertach

Der Schützengau Lech-Wertach ist der erste Ansprechpartner aller Schützenvereine im Landkreis Augsburg in der Hierarchie des Bayerischen und des Deutschen Sportschützenbundes. Die Notwendigkeit eines solchen Zusammenschlusses wurde schon vor 100 Jahren erkannt, als 27 Vertreter von zehn Schützengesellschaften den Gau Lech-Wertach in Schwabmünchen gründeten. Zur Jubiläumsfeier hatten die leitenden Gauschützenmeister, Horst Weigend aus Mittelstetten und Matthias Reis aus Weil, alle Vereine ihres Gaus nach Untermeitingen in die Imhof-Halle eingeladen.

