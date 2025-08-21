100 Tage im Amt: Das sagen Gläubige aus dem Landkreis Augsburg zum neuen Papst

Seit gut 100 Tagen ist der neue Papst Leo XIV. inzwischen im Amt. Was sagen Katholiken aus dem Augsburger Land über ihn?

„Ein Amerikaner als Papst, das war außer jeglicher Vorstellung. Ich war sehr überrascht, als dieser Name bekannt wurde. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, sagt der Religionslehrer im Ruhestand Josef Keplinger aus Bobingen. Andreas Ihm, Polizeiseelsorger der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, reagierte zunächst ähnlich, fügte aber an, dass die Vita des neuen Kirchenoberhauptes auf den zweiten Blick sehr interessant sei. Typisch amerikanisch war jedenfalls sein Auftritt am „Welttag der Jugend“ Anfang August, zu welchem Papst Leo in einem weißen Militärhubschrauber zur großen Open-Air-Messe am Stadtrand Roms flog. Kann der neue Pontifex die Erwartungen darüber hinaus auch erfüllen?

Das sagen Menschen aus Königsbrunn und Bobingen über den neuen Papst

Keplinger schildert, dass er den Eindruck habe, dass das Oberhaupt der Katholischen Kirche eine positive Ausstrahlung und eine offene Art habe. Ähnlich hat Leo XIV. in seinen ersten Tagen auf Beate Bischoff aus Straßberg gewirkt: „Der erste Eindruck war positiv, weil er schon viel gesehen hat, mehrere Sprachen spricht und in verschiedenen Kulturkreisen unterwegs war.“ Das lege eine gewisse Offenheit nahe. Es sei zudem vorstellbar, dass er einerseits die freiheitlichen Strömungen und andererseits die traditionellen Sichtweisen innerhalb der Kirche hinter sich vereinen könne - auch wenn dieser Spagat nicht leicht wäre. Keplinger befürwortet außerdem, dass sich der neue Papst für den Frieden einsetzen wolle.

Die Wünsche an den neuen Papst aus Bobingen und Königsbrunn

„Ich erwarte aus dem Vatikan Schritte in Richtung Gleichberechtigung der Frau, eine Freigabe des Zölibats und dass die Seelsorge einen höheren Stellenwert einnimmt als hierarchische Vorschriften,“ sagt Bischoff. In eine andere Richtung gehen die Erwartungen von Ihm: Er hofft, dass das neue Oberhaupt der Katholischen Kirche die Linie seines Vorgängers Franziskus fortsetze und sich weiterhin für die Menschen am Rande der Gesellschaft einsetze. Weiterhin erwartet er, dass die Kirche „aus ihrer Komfortzone“ herauskäme und sich den „Problemen unserer Zeit“ stelle.

Keplinger setzt auf mehr Offenheit und Modernisierungen. Er wünscht sich, dass Leo XIV endlich die drängenden Fragen der Kirche anpacke, wie etwa die Zulassung Verheirateter zum Priesteramt oder dass die sogenannten Laien mehr Gewicht in der Kirche bekämen. Er wünscht sich, dass er die Bedrohung unserer Schöpfung und der Arten mehr thematisiere. Dass der neue Papst als Amerikaner einen positiven Einfluss auf Trump nehmen könne, sei eine weitere Hoffnung, die Keplinger an Leo XIV richte.

Allerdings sind Keplingers Hoffnungen nach den ersten 100 Tagen im Amt etwas getrübt worden: „Leider sehe ich nicht, dass er in der Amtskirche Grundlegendes ändern will. Da bin ich schon enttäuscht, dass hier gar nichts in Aussicht ist.“ Beate Bischoff wünsche sich vom neuen Papst mehr Transparenz als bisher: „Ich würde mir wünschen, dass er öffentlich und medial ein bisschen präsenter ist, damit man auch weiß, wofür er steht und wo er mit der Katholischen Kirche hinwill. Ich habe das Gefühl, wir hören nicht viel von ihm.“ Ihm teilt dieses Gefühl: „Er ist noch sehr ruhig, es ist noch keine klare Linie erkennbar.“

Angesichts der vielen ungelösten Probleme innerhalb der Kirche und der weltweiten Krisen, habe Bischoff aber auch Verständnis für die große Last dieses Amtes: „Egal wer der neue Papst geworden wäre – er hat ein schweres Kreuz zu tragen.“