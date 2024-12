Recycling mit Herz: Dafür werden die Spenden an die Schwabmünchner Geco verwendet

Knapp 1000 Euro hat der Bund Naturschutz Schwabmünchen mit seiner Aktion „WeihnachtsDeko-SonderGECO“ Ende November eingenommen. Dafür kramte das Team vom Geco (Gebrauchtes und Co.) alles, was mit Weihnachten zu tun hat, aus dem Lager und drapierte es in der Halle an der Taubetalstraße in Schwabmünchen neben dem üblichen Angebot. Vier Stunden dauerte der Weihnachtsverkauf. „Und in den vier Stunden war es hier wirklich voll“, meint Birgit Schram eine der Leiterinnen des Geco. „Es gab auch Punsch und Lebkuchen“, ergänzte Tanja Stuhler, die zweite Verantwortliche. Gespendet wurde alle Einnahme an die Rehkitzrettung Schwabmünchen. Auch wenn diese Aktion einmalig war, ist die Lagerhalle für die nächsten Termine am 7. und 21. Dezember noch voller Weihnachtzubehör. Dabei sollen wieder alle Einnahmen gespendet werden.

Wie viel man bezahlt, ist den Besucherinnen und Besuchern selbst überlassen

Der Bund Naturschutz Schwabmünchen leitet das Geco. „Die Idee war Recycling“, meint Daniel Kobler, Sprecher der Ortsgruppe. „Dass man Sachen, die man nicht mehr braucht, abgibt und ein anderer kann sie dann haben.“ Unterstützt wird der Verein aber nicht nur aus den eigenen Reihen. „Auf die Hilfe von Freiwilligen, viele davon Rentner, sind wir wirklich angewiesen“, betont Schram. Diese helfen im Verkauf oder bei der Dekoration. Das Geco ist aber kein Second-Hand-Laden. Geco ist nicht kommerziell und läuft über Spenden. Es gibt keine festen Preise, man kann das geben, was es einem Wert sei, erklärt Schram. Weil sich viele schwertun, einen Preis festzulegen, habe man eine kleine Tafel mit Anhaltspunkten aufgestellt. Einen Stuhl schätzt die Ortsgruppe auf drei bis acht, ein Bett zwischen zehn und zwanzig Euro. Und bei Geschirr und Dekoartikeln reicht die Spanne von fünfzig Cent bis zehn Euro.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im „Geco" in Schwabmünchen erkennt man an der rot karierten Schürze. Foto: Sarah Schöniger

Eine so große Summe, wie bei der Sonderaktion erzielt wurde, ist selten, meint Kobler. Da habe es vermutlich an den verlängerten Öffnungszeiten gelegen. Auch die Anwesenheit von Jennifer und Maximilian Fürst von der Rehkitz-Rettung Schwabmünchen habe dazu beigetragen, dass die Aktion so ein Erfolg war, vermutet Schram: „Ich glaube, wenn die Leute wissen, wofür sie spenden, dann spenden sie mehr.“

Häufig werden die Spenden für Aktionen genutzt, die Kindern zugutekommen

Bei regulären Terminen, die etwa alle zwei Wochen stattfinden, gebe es kein konkretes Spendenziel. Da sammle man über mehrere Wochen. Wohin das Geld dann gehe, sei immer unterschiedlich. Wichtig sei nur, dass dieses für regionale Projekte verwendet werde, meint Schram. „Sehr gerne machen wir Aktionen für Kinder“, fügt Stuhler hinzu. In unterschiedlichen Aktionen sollten Kinder dem Bundnaturschutz ein Bild malen oder Lied singen. Dafür haben diese dann einen Obstbaum, einen bienenfreundlichen Strauch oder einen Nistkasten geschenkt bekommen. Schulen profitieren ebenfalls von den Spenden, erzählt Schram: „Die Realschule hat mal eine Schulflasche gemacht. Die haben wir bezuschusst, damit sie nicht so teuer wird.“ Am Schulgarten und der Grün-AG des Gymnasiums habe man sich ebenfalls finanziell beteiligt. Sonst unterstütze man Projekte des Bundnaturschutzes aus Nachbargemeinden oder den Tierschutz.

Passend zur Adventszeit findet man auch Geschirr mit weihnachtlichen Motiven im „Geco". Foto: Sarah Schöniger

Wohin die Einnahmen aus den nächsten beiden Terminen gehen, wisse man also noch nicht. Trotzdem hoffe man auf viele Besucher. Auch, um noch mehr vom Weihnachtzubehör loszuwerden. Zwar habe man viel beim letzten Termin verkauft, wirklich auffallen würde das aber nicht, lacht Schram: „Wir haben noch reichlich für die nächsten zwei Termine.“ Das Sortiment ist breit gefächert. Plastikweihnachtsbäume, Christbaumständer, Christbaumkugeln, Figürchen, Weihnachtsmänner, Adventskalender und Weihnachtsservice. Zudem könne man sich mit Weihnachtsgeschenken eindecken. Man habe Haushaltsgeräte, Geschirr oder Kinderspielzeug, alles in gutem Zustand. Sogar Überraschungspakete hat Stuhler vorbereitet. Dafür verpackt sie ein Buch oder Gegenstände in Zeitungspapier und schreibt ein Stichwort zum Inhalt darauf.

Auf die Überraschungspakete schreibt Tanja Stuhler nur Stichwörter. Foto: Sarah Schöniger