vor 19 Min.

100000 Euro Fördermittel

Das „Regionalbudget“ für Akteure im Gebiet der „ILE – Zwischen Lech und Wertach“ startet

Von Hieronymus Schneider

Konrad Dobler, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der „Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) – Zwischen Lech und Wertach“, freut sich, dass für Gemeinden und Vereine im ILE-Gebiet nun die Möglichkeit besteht, sich relativ unkompliziert kleine Maßnahmen fördern zu lassen. Sitzgelegenheiten, Anpflanzungen in Parks, Badeseen oder Blühwiesen könnten ein Thema sein. Förderfähig wären beispielsweise Kleinprojekte, die unter anderem die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, die Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung oder die Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung zum Ziel haben.

Zusammen mit dem Geschäftsführer Benjamin Früchtl gab Dobler am 2. März den Startschuss für das Förderprogramm „Regionalbudget“ mit dem Aufruf zur Einreichung von Projektanfragen. Mit dem „Regionalbudget“ – einem Förderprogramm des Bayerischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – können Kleinprojekte in Ortschaften mit bis zu 10000 Einwohnern durchgeführt werden, die der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) dienen, im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen und mit denen noch nicht begonnen wurde. Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 20000 Euro nicht übersteigen. Bis zum 29. März haben Privatpersonen, Gemeindeverwaltungen, Vereine und Unternehmen, die in den Mitgliedsgemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen oder Obermeitingen ansässig sind, die Möglichkeit, Projektanfragen zur Förderung ihrer Vorhaben schriftlich einzureichen.

Die Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Nettokosten, maximal jedoch 10000 Euro. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 Euro werden nicht gefördert. Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus regionalen Vertretern zusammensetzt.

Ansprechpartner zum Bewerbungsprozess ist Benjamin Früchtl, Geschäftsführer von Lech-Wertach-Interkommunal und Umsetzungsbegleiter für die „ILE – Zwischen Lech und Wertach“ (Telefon 08231/606 200, E-Mail: info@ile-lech-wertach.de). Er weist darauf hin, dass Interessenten solche Maßnahmen beantragen sollten, die schnell umsetzbar wären, da laut Förderrichtlinien bereits am 1. Oktober der Projektabschluss inklusive Abrechnung erfolgt sein muss.

rund um den Aufruf und das Förderprogramm „Regionalbudget“ sind ab 2. März 2020 auf www.ile-lech-wertach.de zu finden.

Themen folgen