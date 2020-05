10:23 Uhr

12.500 Euro Schaden: 75-Jährige rammt Autos in Untermeitingen

Eine 75-Jährige hat in Untermeitingen zwei Autos gerammt. Die Lechfelder Straße war komplett gesperrt.

Eine Autofahrerin hat in Untermeitingen einen Unfall verursacht. Sie musste geborgen werden und kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine 75-jährige Fahrerin hat ein geparktes Auto übersehen und dieses gerammt. Durch den Aufprall kippte ihr Wagen auf die Seite und streifte ein weiteres, entgegenkommendes Auto. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Lechfelderstraße in Untermeitingen.

Das Auto der 75-Jährigen blieb auf der Seite liegen, die Fahrerin war zunächst eingeklemmt. Sie wurde von den Feuerwehren aus Untermeitingen und Klosterlechfeld geborgen und vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Lechfelder Straße war komplett gesperrt

Zwei Autos haben nach Schätzung der Polizei nur noch Schrottwert und wurden vom Abschleppdienst abgeholt. Das dritte Auto wurde nur leicht beschädigt.

Die Lechfelderstraße musste für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 12500 Euro.

