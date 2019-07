vor 36 Min.

120 Angebote für Freizeit und Fortbildung

Die Volkshochschule legt neues Programm für Bobingen vor

In dem am 17. September beginnenden Semester bietet die Volkshochschule in Bobingen mehr als 120 Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung in sprachlichen, gestalterischen, berufsorientierten und allgemeinbildenden Bereichen an. Gesundheitsbezogene und berufsbildende Themen ergänzen das breit gefächerte, aktualisierte Angebot. Aber auch Hobbys kommen nicht zu kurz.

In Vormittags-, Abend- und Kompaktkursen unterschiedlicher Anforderungsstufen lassen sich Sprachkenntnisse neu erwerben vertiefen oder auffrischen. Neu beginnen je ein Spanisch- und ein Italienischkurs für Anfänger sowie ein Italienischkurs für Kinder, der in den Herbstferien startet. Ein erstmalig angebotener Japanischkurs eröffnet Einblicke in Sprache und Kultur.

In zahlreichen Mal-, Keramik-, Weidenflechtkursen, einem Workshop zur Gestaltung von Wohnaccessoires bzw. zur plastischen Ausarbeitung hölzerner Objekte werden erforderliche Fertigkeiten vermittelt, kreative Fähigkeiten entwickelt und gefördert.

Neue Anregungen zur Bereicherung der heimischen Küche erwerben die Teilnehmer in einer bunten Palette an Koch-, Back- und Brotbackkursen.

Neben einem Tenniskurs für Anfänger wird das umfassende Angebot gesundheitsbildender Veranstaltungen im Wesentlichen mit bewährten Dozenten und Dozentinnen fortgeführt.

Zur Verbesserung kommunikativer Fähigkeiten verhelfen die Kurse „Positive Kommunikation“, „Souverän argumentieren und treffend antworten“ sowie „Fragetechniken für jede Situation“.

Eine weitere Besonderheit: In einem musikalisch-literarischen Vortrag anlässlich des 200. Geburtstages von Clara Schumann zeichnen im Unteren Schlössle der Pianist Markus Kreul und die von ihm begleiteten Sängerinnen ein emotionales Bild des herausragenden Musikerehepaares. Dieses Kulturformat ist Konzertfreunden in Bobingen schon vertraut.

Programmhefte der Vhs Augsburger Land liegen ab August in Rathäusern, Banken und Geschäften zur Abholung bereit. Unter www.vhs-augsburger-land.de ist es dann auch möglich, sich weiter ausführlich zu informieren und sich anzumelden.

werden auch im Rathaus Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-31 (oder Fax: -72) sowie auch per E-Mail an die Adresse i.heiss@bobingen.de angenommen.

