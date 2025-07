So feierte der Gartenbauverein sein 125-jähriges Bestehen

Der Gartenbauverein Königsbrunn feierte 125 Jahre engagierter Vereinsarbeit. Seit dem Start des vergangenen Jahrhunderts setzen seine Mitglieder sich für die Landschaftspflege ein. Zu diesem feierlichen Anlass lud der Verein zu einem Festakt mit einer amüsanten Kabarettveranstaltung ein. Vorsitzender Harald Fuchs nutzte die Gelegenheit, um einen Rückblick auf die bewegte Geschichte zu geben. Er hob hervor, wie der Verein über ein Jahrhundert hinweg gewachsen ist. Der Verein für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn ist heute mit 871 Mitgliedern der zweitgrößte Verein in Königsbrunn.

Bürgermeister und Schirmherr Franz Feigl verdeutlichte in seinem Grußwort, wie wichtig die Landschaftspflege in Königsbrunn ist. Er dankte dem Gartenbauverein für sein jahrzehntelanges Engagement und machte klar, dass die Schönheit unserer Umgebung maßgeblich von der Arbeit der Mitglieder abhängt. Auch der Kreisvorsitzende Paulus Metz ließ es sich nicht nehmen, seiner Anerkennung Ausdruck zu verleihen.

Der Gartenbauverein Königsbrunn bekommt zwei Ehrenvorsitzende

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ernennung von Wilhelm Terhaag und Roland Neider zu Ehrenvorsitzenden. Die Vorsitzende Petra Zeininger-Benning bedankte sich bei den langjährigen Vorsitzenden für ihre Verdienste. Terhaag wurde für sein Engagement gewürdigt, das weit über das Übliche hinausgehe. Gerade in Zeiten, in denen kein anderer Kandidat bereit gewesen sei, die Verantwortung zu übernehmen, habe er als Vorsitzender zur Verfügung gestanden. Zudem war er Mitinitiator des neuen Obst- und Gartenzentrums. Roland Neider erhielt ebenfalls großen Dank für seine Rolle als Projektleiter des neuen Vereinsheimes. Petra Zeininger-Benning betonte: „Ohne ihn gäbe es das Obst- und Gartenzentrum nicht.“

Nach den Ehrungen betrat die Kabarettistin Katharina Zeller die Bühne und begeisterte die 160 Gäste mit ihrem humorvollen Programm. In ihren Anekdoten stellte sie das Glück und die Zufriedenheit in den Mittelpunkt des menschlichen Lebens und brachte damit nicht nur die Anwesenden zum Lachen, sondern regte auch zum Nachdenken an. (AZ)