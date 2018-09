vor 33 Min.

126 Wahlhelfer bereiten sich vor

In Bobingen dürfen in drei Wochen mehr als 12 000 Bürger Landtag und Bezirkstag wählen. Es gibt kleine Änderungen.

Von Peter Stöbich

Eine Menge Arbeit wartet noch auf Wahlleiter Bruno Landgraf und sein Helferteam, die in der Stadt Bobingen die Landtagswahl für den 14. Oktober organisieren. Es ist die 18. nach dem Zweiten Weltkrieg, gleichzeitig werden auch die sieben bayerischen Bezirkstage gewählt.

Über 12000 Wahlbenachrichtigungen sind verschickt

An Bobinger Bürger wurden in den vergangenen Tagen insgesamt 12.094 Wahlbenachrichtigungen verschickt; diese Zahl entspricht laut Landgraf etwa der von 2013. An den 15 Urnen- und sechs Briefwahlbezirken im Stadtgebiet wird sich heuer nur eine Kleinigkeit ändern: Wegen Bauarbeiten in der Singoldhalle werden die beiden bisher dort untergebrachten Wahllokale in die Singold-Grundschule am Willi Ohlendorf-Weg verlegt.

Aufgrund seiner Erfahrungen vor fünf Jahren rechnet Landgraf damit, dass auch heuer wieder viele Bobinger die Möglichkeit zur Briefwahl nutzen werden; rund 3500 waren es 2013 gewesen. „Der Personalaufwand am 14. Oktober ist hoch, weil wir für jedes Wahllokal sechs Helfer brauchen“, sagt Landgraf. Die insgesamt 126 Leute sind Angehörige der Stadtverwaltung sowie der Ortsverbände der Parteien in Bobingen.

Das bayerische Wahlsystem bietet gegenüber dem bundesweiten den Vorteil, dass es den Bürgern ermöglicht, die Verteilung der Kandidaten auf den Listen zu beeinflussen. Der Landtag setzt sich aus 180 Abgeordneten zusammen; 91 von ihnen werden mit der Erststimme im Stimmkreis, die übrigen 89 Abgeordneten mit der Zweitstimme auf Wahlkreislisten gewählt.

So stimmt man ab

„Jeder Wahlberechtigte bekommt also zwei Stimmzettel“, erläutert Landgraf. Auf Zettel A findet man die vorgeschlagenen Kandidaten der Parteien, aus denen man mit der Erststimme einen für den direkten Einzug wählen kann. Auf einem weiteren Wahlzettel B können die Bürger ihre Zweitstimme abgeben. Hier wählen sie eine Partei und gleichzeitig auch einen Kandidaten der Parteiliste.

Die Erststimme dient dazu, direkt einen Kandidaten des eigenen Stimmkreises zu wählen. Das gleicht dem Prinzip, das auch auf Bundesebene angewandt wird: Der Kandidat mit den meisten Stimmen erhält das Mandat für seinen Stimmkreis; hier genügt die relative Mehrheit. Dadurch wird gewährleistet, dass jede bayerische Region im Landtag vertreten ist. Aus der Erststimme entstehen demnach 91 Mandate für den Landtag.

Landgraf erklärt auch, was man mit der Zweitstimme wählt. „Die Mandate für den Landtag werden auf Basis der Parteilisten ausgewählt. Hiervon kann jede Partei maximal sieben Listen - also eine je Wahlkreis - stellen.“ Die Verteilung der Kandidaten auf den Listen hängt von den Wählern ab: Sie entscheiden mit der Zweitstimme, welche Kandidaten oben auf der Liste stehen und damit eine höhere Chance haben, in den Landtag einzuziehen.

Die Wähler können dadurch, anders als im Bund, die Verteilung der Kandidaten auf den Listen noch ändern - ein Spitzenkandidat muss nicht an erster Stelle bleiben. Mit der Zweitstimme wählt man am 14. Oktober also nicht nur eine Partei, sondern auch einen Kandidaten.

