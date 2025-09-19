Aus Versehen? 13-Jähriger fährt Moped - und stürzt

Auf dem Moped einer Bekannten Platz genommen hat ein 13-jähriger Junge am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in Schwabmünchen. Aber dabei blieb es nicht. Scheinbar versehentlich, wie die Polizei mitteilt, startete er das Leichtkraftrad und fuhr los. Nach wenigen Metern stürzte er. Es kam zum Sachschaden am Lenker und der Verkleidung in Höhe von circa 150 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam und mit welcher Motivation der Junge das Leichtkraftrad startete, wird laut Polizei derzeit ermittelt. (mjk)

