13-Jähriger startet Moped ohne Erlaubnis - Sturz sorgt für Ermittlungen der Polizei in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Aus Versehen? 13-Jähriger fährt Moped - und stürzt

Am Donnerstagabend setzt sich ein 13-Jähriger auf ein Leichtkraftrad und fährt los. Nach wenigen Metern stürzt er. Die Polizei ermittelt.
    Mit einem Leichtkraftrad losgefahren und gestürzt ist ein 13-Jähriger in Schwabmünchen.
    Mit einem Leichtkraftrad losgefahren und gestürzt ist ein 13-Jähriger in Schwabmünchen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Moped einer Bekannten Platz genommen hat ein 13-jähriger Junge am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in Schwabmünchen. Aber dabei blieb es nicht. Scheinbar versehentlich, wie die Polizei mitteilt, startete er das Leichtkraftrad und fuhr los. Nach wenigen Metern stürzte er. Es kam zum Sachschaden am Lenker und der Verkleidung in Höhe von circa 150 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam und mit welcher Motivation der Junge das Leichtkraftrad startete, wird laut Polizei derzeit ermittelt. (mjk)

