14-Jähriger fährt mit dem E-Roller durch Schwabmünchen - ohne Kennzeichen, ohne Versicherung

Ohne Versicherungsschutz ist ein 14-Jähriger in Schwabmünchen unterwegs gewesen. Am Dienstagmittag fuhr er mit seinem E-Roller durch die Fuggerstraße. Eine vorbeifahrende Polizeistreife unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten laut Polizei fest, dass am E-Roller kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der E-Roller gänzlich unversichert war. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuggerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis