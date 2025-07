Zusammenstoß auf dem Rad: 14-Jähriger ist verletzt

Ein 14-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 12. Juli, gegen 10.30 Uhr in der Welserstraße in Untermeitingen. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Welserstraße in Richtung Obermeitingen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Radfahrer frontal zusammen, sodass er stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der andere Radfahrer hielt nur kurz an und fuhr dann weiter. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise auf den anderen Radfahrer unter der Telefonnummer 08232/96060. Dieser war mit einem weißen Rad unterwegs und soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat zudem eine Halbglatze mit seitlich weißen Haaren. (AZ)

