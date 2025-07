17-Jähriger unter Drogeneinfluss auf Rad

Unter Drogeneinfluss stand ein 17-Jähriger, der am Mittwochabend in der Klosterlechfeld auf dem Fahrrad unterwegs war. Eine Polizeistreife hielt ihn gegen 21.10 Uhr in der Schwabmünchner Straße wegen eines Verkehrsverstoßes zu einer Kontrolle an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche wohl Drogen konsumiert hatte.

Positiver Drogenvortest

Weil der Vortest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der 17-Jährige wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen einer Drogenfahrt. (AZ)