vor 59 Min.

170 Radfahrer kontrolliert

Polizeiaktion in Schwabmünchen

Weil viele Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs sind, hat die Polizei Schwabmünchen am Mittwochmorgen am Bahnhof und am Schulzentrum in Schwabmünchen verstärkt kontrolliert. Anlass waren mehrere Hinweise und Beschwerden von Autofahrern. Demnach sind immer mehr Schüler, aber auch Erwachsene in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs. Das bestätigten die Kontrollen: Von 170 Fahrradfahrern waren 44 nicht mit der vorgeschriebenen Beleuchtung ausgestattet. Sie müssen in den nächsten Tagen das Fahrrad bei der Polizei vorzeigen. Die Beamten beließen es vorerst bei einer mündlichen Verwarnung.

Wie die Polizei betont, dient die Beleuchtung vor allem der eigenen Sicherheit, aber auch zum besseren „Gesehenwerden“. Eltern sollten die Fahrräder ihrer Kinder überprüfen, um Schulwegunfälle zu vermeiden. Nach Angaben der Polizei werden in den nächsten Wochen weitere Kontrollen folgen.

Am Mittwochmorgen wurde bei den Kontrollen außerdem ein Mofafahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit knapp einem Promille Alkohol im Blut unterwegs war. (SZ)

