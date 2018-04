vor 17 Min.

19-Jährige prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Eine Frau kam in Schwabmünchen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine 24-Jährige übersah die Unfallstelle und stieß mit dem Fahrzeug zusammen.

Die 19-jährige Fahrerin eines Geländewagens ist am Ostermontag gegen 21 Uhr kurz nach der Wertachbrücke in Schwabmünchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau war nach Angaben der Polizei auf der Krumbacher Straße von Leuthau kommend in Richtung Schwabmünchen unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort stehen.

Eine 24-jährige Frau übersah die Unfallstelle

Eine 24-jährige Autofahrerin, die aus der Gegenrichtung kam, übersah die Unfallstelle und stieß mit dem Unfallfahrzeug zusammen. Die 19-jährige Fahrerin des Geländewagens kam laut Polizei mit mehreren Knochenbrüchen ins Augsburger Zentralklinikum. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 25.000 Euro. (AZ)