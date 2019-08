00:32 Uhr

19-Jähriger muss niesen: Unfall

Auto prallt gegen geparktes Fahrzeug

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend gegen 22.15 Uhr einen Verkehrsunfall in Untermeitingen verursacht. Er kam in der Schwabenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein geparktes Auto. Anschließend fuhr er über den Randstein und gegen die dortige Bepflanzung. Die Airbags des Fahrzeuges öffneten sich, der Fahrer blieb unverletzt. Jedoch brach durch die Wucht des Aufpralls offensichtlich eine Felge sowie die Vorderachse. Grund für das Abkommen war nach Angaben des 19-Jährigen ein Niesen, wodurch das Lenkrad verrissen wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, während sich der Schaden am geparkten Fahrzeug auf circa 3000 Euro beläuft. (cako)

