27.05.2020

19-Jähriger stürzt mit Motorrad auf verschmutzter Straße

Am Dienstagabend ist ein 19-jähriger Mann auf seinem Leichtkraftrad in Schwabmünchen gestürzt. Die Straße war verschmutzt.

Beim Abbiegen rutschte ein 19-Jähriger in Schwabmünchen mit seinem Leichtkraftrad auf der Straße aus, weil dort Kies lag. Er musste ins Krankenhaus.

Am Dienstagabend ist ein 19-jähriger Mann auf seinem Leichtkraftrad in der Hochfeldstraße gestürzt. Er kam von der Friedenstraße und bog links in die Hochfeldstraße ein.

Im Einmündungsbereich auf der rechten Fahrbahnseite befand sich Kies, wodurch der Kradfahrer ins Rutschen kam und stürzte. Die Polizei sucht nach Hinweisen für die Kies-Verschmutzung. Der Kradfahrer begab sich ins Krankenhaus. (AZ)

